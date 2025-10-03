この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【最新無料AIツール15選】Nano Bananaを使って音声で画像編集『Genspark』/高品質画像生成AIモデル『HunyuanImage 3.0』」にて、AIツール解説者のミライさんが、音声を使って画像を編集したり高品質な画像生成ができるほか、さまざまな用途に対応した最新のAIツールについて語った。

ミライさんはまず、「スマホに話しかけて画像を編集できる」音声画像編集AI『Genspark』に注目。Googleの画像生成AI『ナノバナナ』とOpenAIのリアルタイム音声技術を利用したフォトジーニアス機能を活用し、iOSアプリから誰でも「ログインすれば無料ユーザーでも利用可能」と使い勝手の良さを強調した。

続いて、長文のテキスト指示をもとに「高品質な画像生成が可能」なフニュアンの新モデル『HunyuanImage 3.0』や、好きなトピックをPodcastに自動変換できる画期的なアプリ『Huxe』など、ここ1週間でリリースされた話題のAIツールを次々とピックアップ。「どんなトピックスでも即時にPodcast化できる点が革命的です」とその利便性に言及した。

また、AIチャットでウェブアプリやスライド資料を自動作成する『KIMI』や画像から動画を生成できる『Vidu Q2』についても「映画のような質感や高速生成モードも選べる」と独自の強みを紹介。さらに、『Photoshop』のベータ版へのナノバナナ導入、『Adobe Fireflyボード』の一般提供開始、『Hailuo AI』のエージェント機能実装、といった大手サービスの最新アップデートも丁寧に解説している。

画像編集だけでなくWebアプリ変換、3Dオブジェクト生成、高度なロボティクスまで、用途を問わず多彩なAIツールが無料もしくは低価格で利用できるようになった現状に、ミライさんは「AIツールに興味のある方は、自分の手でぜひ試してみてほしい」と呼びかけた。

動画の締めくくりでは「なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄にあります。気になるAIツールがあれば今すぐチェックして活用してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」としめ、最新AIツール活用の実践を積極的に勧めていた。

YouTubeの動画内容

02:04

長文指示対応・画像生成AI「フニュアンイメージ3.0」登場
05:04

Vidoo Q2：画像から高品質動画を自在に生成
10:56

1枚の画像から高精度3D生成・Hyper3DとFNUAN3D

