吉本興業は2025年10月2日、お笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」のリリース予定を発表した。

SNSでは、新サービスの公式アカウントIDに注目が集まっている。

「芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備」

「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴することができる。

11月1日のサービス開始後は、まず「松本人志」カテゴリーから松本さんがプロデュース・出演する新コンテンツや、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信を行うという。

新コンテンツについては、「芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています」と説明している。

サービスの発表に伴い、公式ホームページや公式インスタグラム、公式XのURLも公開された。SNSでは、公式インスタグラムのアカウントIDに注目が集まっている。

インスタIDは「@snld_umotumop」、その仕掛けとは

公式XのIDは「@downtown_plus」であるのに対し、インスタグラムのIDは一見ランダムな文字列に見える「@snld_umotumop」だ。実はこのID、180度回転させて見ると「downtown_plus」と読むことができる。

吉本興業のプラットフォーム「FANY」公式Xが1日に公開した映像でも、このIDの仕掛けが示唆されていた。

中央に映ったブラウン管のテレビの画面には、バラエティ番組のような動画が次々と流れている。テレビ画面が砂嵐に切り替わると、どこからか低い声が聞こえてくる。くぐもった男性の声が途切れると、テレビの画面に「2025.11.1」との日付が映し出される、というものだ。

この動画について、FANY公式Xは「この動画には、次につながる"名前"が隠されています。【ヒント】逆 声 アカウント」として、ヒントを投稿していた。

SNSでは、この動画について「逆再生してピッチを上げると聞こえる『snld_umotumop』これをスマホを逆さまにして読むと『downtown_plus』...ダウンタウンプラス」など、映像の謎を「解読」するユーザーの投稿が上がった。動画の音声を逆再生し、倍速再生するとインスタグラムIDの「snld_umotumop」を読み上げる声になるという。

こうした仕掛けに、「逆再生したら @snld_umotumopって言ってて@以降を反転して読んだらdowntown_plusになるとのこと。解読班すごい。そして楽しみ」「砂嵐の中で何か声が聞こえるって思ったけど、逆再生＆2倍速で辿り着くのほんと天才 考察組のみなさん素晴らしいですね」など、面白がる声が上がっている。