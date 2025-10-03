aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、Instagramを更新。背中にタトゥーアートを施した姿を公開した。

ジゼルは一糸纏わぬ背中のショットを公開し、その背中にはびっしりと「333」という数字や大きな図柄があしらわれている。2枚目では自分を抱きしめるようなポーズを取り、その指にも様々な模様が描かれた。

短期間で消えるヘナタトゥーのようだが、ジゼルはとても気に入っているのか、髪をかき上げてうなじを見せたり（5枚目）、猫のようなポーズで手のひらのアートを見せたり（9枚目）、多様なポージングでファンを楽しませた。またこの写真をあらたなアイコンにも設定している。

なおこのタトゥーはメンバーのNINGNING（ニンニン）もおそろい。日本ツアーに向かうため姿を現した韓国の空港では、ふたり揃ってカメラにタトゥーをアピールした。

SNSでは「セクシーすぎるよ」「めちゃくちゃ似合ってて可愛い」「真似したい！」「ニンゼルお揃いありがとう」「えろかわいすぎる」「バチかっこいい」と大きな反響が集まっている。

