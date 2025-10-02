¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¸µÉ×¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Îµï¿´ÃÏ°¤½¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¸µÉ×¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤¬¥é¥¸¥ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢µï¿´ÃÏ°¤½¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢Î¥º§ÊóÆ»¸å¤ËºÆ¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§19Ç¯¡ª¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢
¡¡¥¡¼¥¹¤Ï9·î2Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖGold 101.7¡Çs Jonesy ¡õ Amanda¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥¢¥Þ¥ó¥À¤«¤é¡Ö¤â¤·¤¢¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢±¿Ì¿¤Ï¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö±¿Ì¿¤ò¿®¤¸¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ»¤¯ÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ì½Ö¤ÎÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥Þ¥ó¥À¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¡¼¥¹¤Ï½ù¡¹¤ËÉ½¾ð¤ò¹Å¤¯¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï9·î30Æü¤ËÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¡¼¥¹¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¼«¿È¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³È»¶¡£Î¥º§ÊóÆ»¤È½Å¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥¹¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï9·î29Æü¤Ë19Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¤¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÇÀµ¼°¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¡£2¿Í¤Ï2007Ç¯¤«¤é¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤òµòÅÀ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤Ë¤ÏÄ¹½÷¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê17¡Ë¤È¼¡½÷¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ê14¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡PEOPLE¤¬ÅÁ¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥¹¤Ï¡ÈºÇ¶á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÎ¥º§¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È¼«Á³¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï½¤Éü¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë2¿Í¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§19Ç¯¡ª¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢
¡¡¥¡¼¥¹¤Ï9·î2Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖGold 101.7¡Çs Jonesy ¡õ Amanda¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥¢¥Þ¥ó¥À¤«¤é¡Ö¤â¤·¤¢¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢±¿Ì¿¤Ï¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö±¿Ì¿¤ò¿®¤¸¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ»¤¯ÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ì½Ö¤ÎÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï9·î30Æü¤ËÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¡¼¥¹¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¼«¿È¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³È»¶¡£Î¥º§ÊóÆ»¤È½Å¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥¹¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï9·î29Æü¤Ë19Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¤¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÇÀµ¼°¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¡£2¿Í¤Ï2007Ç¯¤«¤é¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤òµòÅÀ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤Ë¤ÏÄ¹½÷¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê17¡Ë¤È¼¡½÷¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ê14¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡PEOPLE¤¬ÅÁ¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥¹¤Ï¡ÈºÇ¶á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÎ¥º§¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È¼«Á³¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï½¤Éü¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë2¿Í¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£