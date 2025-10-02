恋愛観察バラエティ番組「あいのり Asian Journey」（フジテレビ系）に出演していたでっぱりんさんが2025年10月2日にブログを更新し、移住先のフィリピンでマグニチュード6.9の地震に遭遇したことを明かした。

「あまりにも凄い揺れだった」

9月30日、フィリピン中部セブ島の北部沖でマグニチュード6.9の地震が発生していた。

現在、セブ島に移住して生活していることを明かしていたでっぱりんさんだが、2日に「フィリピンでマグニチュード6.9の地震をはじめて経験した」というブログを公開。冒頭で「みなさん心配の連絡ありがとう」「我が家は大丈夫です」と報告した。

一方、地震が発生した際の状況についても説明。本人によると、発生したのはフィリピン時間の22時で、娘はベッドに寝転がり、夫は食事中、自身はゲームをしていたとのこと。突然、「え？地震！？ってなって数秒後に凄く強い揺れが来ました」と明かした。

でっぱりんさんは「あまりにも凄い揺れだったから怖かったけど夫が私よりも怖がってた」という。発生時は「夫が玄関を開けるとマンションに住んでるみんなが叫んでて」という状況で、怖がる夫には玄関を開けておくこと、愛犬をつなぐこと、娘と一緒にいるよう指示をし、ひとりで外に出るための準備をしたことを明かした。

「はじめての経験だったけど冷静に」

部屋を出たあとはマンションの階段で下まで降りたというが、「みんながバーーーって降りてる中ニコが降りづらそうにしてるのを見た 近所の人が中を抱っこして降りてくれてて人の温かさに感動したよ」と娘を通じて人の温かさに感動する一幕もあったことを明かした。

しかし、マンションの外は人があふれている状態。でっっぱりんさんは水を買いに行ったり、現金も必要だと判断して現金を下ろしたりしながら待機していたと明かした。「はじめての経験だったけど冷静に対応できたのは子ども達がいるから、と頭にあったからかも！！」「一人の方が多分ギャーギャー言ってたと思う。母は強いとはこの事か？」とつづっていた。

なお、現在も余震はつづいているものの、体感するレベルではないという。住んでいるマンションは壁がひび割れたりしたものの、自分たちが住んでいる部屋では破損などはなかったそうだ。

一方、ブログの中では崩壊したマクドナルドの写真やホテルの動画を公開。「地震はいつ起こるか分からないし、いつ何があってもいいように準備するのは大事だと思いました」と明かし、「これ以上被害が大きくならないように祈るばかりです」とつづっていた。