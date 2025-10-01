親元で暮らし続ける中高年は、かつて「子ども部屋おじさん・おばさん」と揶揄されることもありました。実際には、自立が難しい背景にはさまざまな事情があります。しかし、離婚やリストラなどで親に頼ったまま社会復帰ができない場合、年金生活を送る高齢の両親に経済的な負担が及ぶことも少なくありません。今回は、離婚して実家に戻ってきた40代後半の息子と同居する70代夫婦の事例をもとに、子どもへの支援のあり方についてCFPの松田聡子氏が解説します。

「47歳の息子が戻ってきた…」70代両親の困惑

松本健一さん（仮名・75歳）と妻の文子さん（仮名・72歳）は、年金月22万円と4,000万円の貯蓄で、つつましい老後生活を送っていました。健一さんは元会社員、文子さんは長年専業主婦として家庭を支えてきた、ごく普通の夫婦です。

そんな穏やかな生活が一変したのは、昨年の春のことでした。息子の徹さん（47歳）から電話がかかってきたのです。

「お父さん、お母さん……実は、離婚することになった。しばらく実家に帰らせてもらえないか」

徹さんは就職氷河期世代で、大変な苦労をしてきました。新卒時の就職活動では100社以上受けても内定がもらえず、ようやく入社できた中小企業も倒産。その後も転職を繰り返し、安定した職に就けないまま45歳を迎えていました。

離婚の原因は、またしても徹さんの失業でした。妻からは「子ども二人ならなんとか私が養うけれど、あなたまで養うのは無理。養育費はいらないから別れてほしい」と言われたそうです。12歳と10歳の孫二人は、元妻と一緒に元妻の実家で暮らすことになりました。

「息子がふがいないのはわかる。でも、就職氷河期で本当に大変だった世代だから……」健一さんはそう語ります。文子さんも「家で立ち直らせてあげたい」と息子を受け入れました。

ところが、実家に戻ってからも徹さんの就職活動はうまくいきません。コンビニの夜勤、警備員、倉庫作業……。せっかく見つけた仕事も3〜6ヵ月で辞めてしまいます。「人間関係がきつい」「体がもたない」理由はさまざまですが、結局は自分の部屋で過ごす時間が長くなり、生活費も家に入れない状態が続いています。

夫婦二人なら月20万円で済んでいた生活費は、息子が加わることで月26万円に増加。年金だけでは生活できなくなり、毎月貯金を切り崩す生活です。

そんな矢先、健一さんが腎臓病で入院することになりました。以前から腎機能に不安があり、食事にも注意していたのですが、ストレスなどで悪化してしまったようです。自立できない徹さんを抱えた状態で健一さんが病気になると、経済的な不安が一気に募ります。

「4,000万円の貯金があるから大丈夫だと思っていたけれど、このペースだと……」文子さんの表情は曇るばかりです。

深刻化する8050問題〜就職氷河期世代を抱える親の現実

松本夫妻のような状況は「8050問題」と呼ばれる、全国で深刻化している社会問題の一例です。80代に近い親が50歳前後の子どもを支えなければならない状況を指しています。

この問題の背景には、就職氷河期世代の存在も関わっています。現在41〜55歳にあたるこの世代は1,700万人以上が該当し、1993年から2005年頃の厳しい就職難を経験しました。バブル崩壊後の不況で企業の採用が極端に絞られ、優秀な人材でも正社員として就職できない状況が続いたのです。

就職氷河期世代の不本意非正規雇用の割合（2018年）は14.1％で、全体平均の12.8％を上回っています。不本意非正規雇用とは「正社員で働きたいけれども、正規の仕事がないから」という理由で、やむなく非正規雇用で働いている状況です。一度つまずくと正社員への道は険しく、非正規雇用を転々とするうちに年齢を重ね、ますます就職が困難になるという悪循環に陥っているのです。

このような苦境に立つ氷河期世代の子を持つ親の多くは、立ち直りを期待してできるだけ援助したいと考えます。しかし、年金生活者の親が40代で無職の子どもを抱えてしまうと、家計は大幅な赤字になるでしょう。

松本夫妻のように4,000万円の貯蓄があっても、いずれ底をついてしまいます。さらに、健一さんのように慢性疾患がある場合、継続的な治療費がかかり、将来的な介護費用も視野に入れる必要があります。

徹さんが実家に戻って衣食住が保証されたために、自立への切迫感が薄れてしまうのも大きな問題です。親の援助に甘え、実家にこもりがちになると、ますます就職が困難になります。だからといって、徹さんを両親が突き放せば、却って問題が悪化してしまうでしょう。

両親の健康リスクも高まる状態では、徹さんの一日も早い自立が求められます。そのためには、どんな対策が考えられるでしょうか。

「共生型自立支援」〜家族で築く現実的な解決策

松本夫妻のような状況に陥った場合、自立のために徹さんを家から「追い出す」のは、得策とはいえません。むしろ、徹さんはまだ完全に引きこもっているわけではないので、健一さんの入院を機に一家の「戦力」となってもらうようにしてはいかがでしょうか。

健一さんが入院して、病院への付き添いや家事を文子さんが一人で担うのが大変なことは、徹さんも理解できるはずです。まずは買い物や洗濯物の取り込みなど、できそうなことを頼んでみましょう。文子さんの負担も軽減できるだけでなく、徹さんにとっては自立への大きな一歩となります。

就労については、家族の状況を考え、高収入を得るより継続できることを重視しましょう。徹さんはこれまで、家族を養うために工場での夜勤など、体力的にきつい仕事を選んでは挫折を繰り返してきたといいます。今後、高齢の両親との生活を考えると、収入面では高望みをせず、安定して続けられる仕事に就くほうが得策です。そのうえで、毎月5万円程度の生活費の分担ができるようになれば、両親の経済的な負担も軽くなります。

高齢の両親を助ける役割を果たしながら、家計の一部も担えるようになれば、徹さんは「家族に必要な存在」となり、自己肯定感を得られるようになるでしょう。また、両親亡き後にも、自立して生活できる可能性が高まります。

このような計画の実現には、公的な支援の活用が有効です。全国の主要なハローワークには、就職氷河期世代向けに専門窓口が設置されています（就職氷河期世代の方々への支援のご案内）。応募書類の書き方支援や模擬面接も実施しているので、積極的に活用しましょう。ハロートレーニング（離職者訓練・求職者支援訓練）では、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得できます。

また、ひきこもり地域支援センターでは社会福祉士等の資格を有する支援コーディネーターが中心となって、関係機関と連携し、社会参加を支援しています。徹さんのように完全な引きこもりでなくても、就労に不安がある場合は相談してみるとよいでしょう。

氷河期世代の就労問題を解決するには、個人の努力だけでは難しいといえます。公的な支援をうまく活用し、難局を乗り切っていきましょう。

