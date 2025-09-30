¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤â¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¡Ê³ÚÅ·119¾¡¡¢µð¿Í3¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹78¾¡¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡1³ØÇ¯²¼¤Î¾®ÎÓ¤È1·³¤Ç¤Ïº£µ¨½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤¬°ìµó3ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤Æ±ç¸î¤¹¤ë¡£
¡¡3²ó¤Ë¤ÏºÙÀî¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ3¡½2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£
¡¡¤ï¤º¤«1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¼«Ëý¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Þ¡¼·¯¤ÎÇòÀ±¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡8²ó¤ËÂçÀª¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£Æ±»þ¤ËÆóÎÝ¤ÎÁýÅÄÎ¦¤ò°ìÎÝ¤Ë²ó¤·¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤ÏÁýÅÄÂç¤òÆþ¤ì¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¼¹Ç°ºÓÇÛ¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï6²ó¤ÇÂÇ¼Ô23¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ85µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ïµð¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç5²ó5°ÂÂÇ3»Íµå1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢5ÅÐÈÄ¡õ140Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£