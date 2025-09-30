「人生変わるレベルだよ！」アメリカ人3人組が初来日で体験した日本の美容室に衝撃を受けたワケ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて公開された動画「【感動】初来日で日本の美容室を体験して衝撃！！」に、アメリカ・テキサス州から初来日した3人組の男性が登場。YouTuberのイチマルクによる観光案内企画「FREE RIDE」に参加し、日本の美容室体験や食事を通して感じた驚きや感動を語った
今回の企画は、以前同チャンネルに出演したゲストからの紹介で実現。初来日という3人組は、日本を選んだ理由について「日本の文化が一番クールだと思ったんだ。街も移動しやすくて、快適そうだし！」と目を輝かせた。実際に日本の街を歩いた感想を尋ねられると、「清潔だし、安全だし、静かだし、今のところ全部が最高すぎる！」「ニューヨークとは全然違うよ」と、そのクオリティの高さに感銘を受けた様子だった。
旅のハイライトとなったのは、メンバーの1人が「日本で散髪してみたいんだよね！」とリクエストしたことから実現した美容室体験だ。「日本の女の子たちにいい印象を与えたいからカッコよく髪切りたいんだよね！」と冗談を飛ばしつつ、表参道のおしゃれなサロンへ。丁寧なシャンプーサービスには「最高だよ！」「人生変わるレベルだよ！」と、思わず声が漏れるほどリラックスした表情を見せた。
その後は、しゃぶしゃぶ店で日本の食文化も満喫。「しゃぶしゃぶ、新しいお気に入りかも！マジで美味しすぎるよ！」と、初めての体験に大興奮。動画を通して、外国人観光客が日本の日常に隠されたサービスや文化に心から感動する姿がリアルに伝わってくる内容となっている。
