人気ショップで見つける、秋→真冬まで活躍するカジュアルアウター

残暑厳しい日が続きますが、ファッション業界は秋冬シーズンに突入。秋冬の主役といえば、アウターですよね。本当にほしいアウターを手に入れるなら、秋が本格化する前、今が絶好のチャンスです。肌寒くなり始めた時季から、真冬まで活躍するカジュアルなアウターを人気ショップよりお届けします。

【パリゴ】きれいめ生地に載せ替えた【ハイク】の進化系ダッフル

「別注 DUFFEL JACKET」\92,400【ハイク】

唯一無二の表情を生むねじれたループや斜めに配したトグルボタン、裾のドローコードやバイカラーが特徴の【ハイク】の進化形ダッフルコート。【パリゴ】別注として強圧縮メルトン生地で制作。通常モデルよりやや軽く毛羽も少ないため、上品できれいめな印象に。別注限定の黒ウッドトグルは紐の色と統一され、シックに仕上がった特別な一着です。

【RHC ロンハーマン】襟色の切り替えでラフな中に彩りを

「Field Coat」各\42,900【RHC ロンハーマン】

襟の色を切り替えた配色がポイントのオックス生地のジャケット。身幅とアームホールにゆとりをもたせ、着用した時にバランスよく見えるように。バックスタイルにアクションプリーツを施し、背中側にふくらみがあることで動きやすくなっています。

【サロン アダム エ ロペ】次世代高機能ダウンで暖かい、ファーが取り外せるフライトジャケット

「2WAYフライトジャケット」各\53,900※2025年10月上旬頃発売予定

丸みを帯びた立体的なフォルムが魅力の、コクーンシルエットフライトジャケット。ふんわりと包み込むゆったり感がありつつ、都会的で洗練された印象に。襟元には取り外し可能なフェイクファーをあしらい、様々なスタイルに合わせたアレンジが可能。世界初、シート状に加工された次世代の高機能ダウンを採用。驚くほどの薄さと軽さを実現しながら、一般的なダウンの約2倍、中綿の約4倍の暖かさが証明されていながら、着ぶくれしにくく、快適な着心地を叶えます。

【レイ ビームス】量感フェイクファーブルゾンは、カジュアルにもきれいめにも

「フェイクファー ショート ブルゾン」\28,600

ミンクのような毛並みと、ボリュームのある柔らかな肌触りが魅力のフェイクファーを用いたブルゾン。襟は大きめに、フロントはボタンが見えないようすっきりと仕上げることで、上品かつ華やかな雰囲気を演出します。長すぎないショート丈で、様々なボトムスとバランスよく合わせられます。

【フリークス ストア】3WAYが嬉しい！ デニム素材でこなれ感満載のモッズコート

「M-65 ショート フェード加工3Way ライナーセット」\16,995

【フリークス ストア】で毎年好評を博すM-65モッズコートの生地感やボリューム感はそのままに、ショート丈へアレンジ。ヒップにかかる丈感で、ボトムスを選ばずバランスが取りやすい。取り外し可能なキルティングライナーは単体使いもできる、嬉しい3WAYです。

【パリゴ】女性らしくスポーティなブルゾンで軽快なスタイルに

「サテンボリュームブルゾン」各\27,500

袖と裾はバルーンのようにフォルムを出した、女性らしいシルエットにこだわったボリュームショートブルゾン。光沢と落ち感のあるサテンに裾に通されたドローコードにより、シルエットのアレンジを楽しめます。

手軽に羽織れ、ワードローブにプラスしやすいカジュアルアウターは、秋冬コーディネートの強い味方。売り切れる前にお気に入りを手に入れて。

※価格はすべて税込みです