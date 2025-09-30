ゆっくり不動産、ガチ風水マンションを徹底内見！「開運系」マンションに唸る！
YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」で、「【風水マンション?!】一棟まるごと風水をガチ追求した開運系ワンルームを内見！」と題した動画を紹介。個性的な物件紹介でおなじみのゆっくり不動産さんが、今回は「マンション丸ごと風水ガチ追求」という、これまで見たことのない物件をレポートした。
今回の物件は外観からインパクト抜群。ゆっくり不動産さんは「黄色と緑の外観。カラーリングからしてすでに個性的」と大興奮。コンクリート打ちっぱなしにデザイナーズテイストあふれる佇まいだが、最大の特徴は“風水ガチ勢”設計。「鬼門と裏鬼門には玄関やトイレを置かない」「気の流れを意識した間取り」など、一般的なマンションとは一線を画している。また、「鏡多すぎん？ 共用部だけでなく、室内も鏡の設置力が高め」と風水ならではの工夫も随所に見られる。
居室内を見ていくと、デザイン性と住みやすさを両立した空間が広がる。「トイレが斜め。これは確実に風水ばい」や「風呂がスケスケ。まるで宇宙船のようなかっこよさ」と、他にはない趣向に驚きながらも、「普通に住みやすそう」と高評価。「もはやスケスケな風呂を中心に部屋ができている」と“Most Sukesuke of the Year ”の座を確定と絶賛した。
今回設計を手掛けた井口さんにもインタビュー。「建物全体、各住戸のそれぞれに風水額を取り入れています」と本気の風水設計を明言。「このマンションではコストよりも風水を優先した」と語る一方、「お風呂のスケスケはデザインです」と、意外にも随所にデザイナーズらしさも織り交ぜているという。色使いも「東は青や緑、西は黄色や白、南は赤」と方位ごとに徹底。「普通のマンションが金太郎飴状態で量産されるのに対し、『全部屋でパズルのように間取りを作っていく』という難しさに脱帽しました」と、発想と実行力の両方に敬意を表した。
さらに、入居者の傾向にも驚きの事実が。「デザイナーズ物件は通常男性が6～7割なのに、この物件は女性が6～7割」と、“風水マンション”が女性人気に繋がっている可能性を分析。「風水には全くの無知であった僕ですが、ちょっと興味が出てきてしまうくらいに」と締めくくり、その個性的なコンセプトとストーリーに感心する様子を見せた。
動画の最後には「風水の本でも読んでみようかな」と、自身の部屋の“鬼門”に思いを馳せつつ、次回の個性派物件内見を予告。ゆっくり不動産さんならではの、深掘りとユーモア満載の物件レビューとなった。
