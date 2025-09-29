堀田真由『アナザースカイ』新MC就任にネット沸く…前任・山本舞香との“キャラ違い”に高まる期待

9月27日、『アナザースカイ』（日本テレビ系）の新MCに、女優の堀田真由が就任すると発表された。前任の山本舞香は20日放送回で卒業することが発表されており、山本が担当する最終回には、2024年10月に彼女との結婚を発表したMY FIRST STORYのボーカル・Hiroが登場して話題になった。

「山本さんは、ちょうどその結婚発表の時期に、同番組のMCに就任しています。そこから約1年での交代ということになりました。ちなみに、山本さんの前にMCをしていた八木莉可子さんも1年ほどで交代。山本さんだけが特段短いというわけではありません。

ただ、山本さんの同番組MCには『雰囲気が合わない』などの声も、聞こえていました。番組では、毎回違うゲストが自身にとって重要な場所を訪れます。同じくMCを務める今田耕司さんとともに、山本さんもゲストの本音や思い入れを引き出していく役割が期待されていました。しかし、山本さんに対しサバサバした印象をもつ視聴者が多く、当初から不安視する向きもありました。一方、次期MCに堀田さんが就任するとの報道を受け、番組のファンからは期待の声が聞こえてきます」（芸能記者）

無論、山本のMCには好意的な意見も多く、SNSでは卒業を惜しむ声が上がっている。一方、新MCの堀田については、Xで《堀田真由ならまた見始めよう》《真由ちゃんに代わったなら観る！》《山本舞香より遥かにイメージが良くて視聴率上昇が期待できる》と、歓迎するユーザーが続出している。

堀田は2015年に女優デビューを果たし、現在27才。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などにも出演してきた演技派だ。

「堀田さんはあまりバラエティ番組に出演しているイメージはありませんが、格調のある番組のトーンにはふさわしいと感じる人が多いようです。確かに、比較的おとなしい印象の堀田さんのMCは楽しみですね。堀田さんもこれだけの人気番組のレギュラーMCは初めてでしょうし、今後、新たな一面を見せてくれるかもしれません」（同前）

番組の“味変”に注目だ。