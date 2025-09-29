おばけの顔が書けちゃう?!遊び心あふれる「ハロウィーンアフタヌーンティー」が、シェラトン都ホテル東京で10月1日からスタート！
シェラトン都ホテル東京は、ロビーラウンジ バンブーにて、2025年10月1日(水)〜10月31日(金)の期間、「ハロウィーンアフタヌーンティー」を数量限定で提供する。
【写真】セイボリー。左から順に、カボチャのポタージュ 黒ゴマクリーム、黒米のリゾットと生ハム、ハロウィーンハンバーガー、紫芋とクリームチーズのサンドウィッチ
顔を描いて仕上げる「おばけ大福」をはじめ、「魔女帽子オレンジキャラメルのムースショコラ」や「黒猫のマカロンショコラ」など遊び心あふれるスイーツと、秋の味覚を活かしたセイボリー、2種のスコーンを取り合わせた、見た目も味わいもハロウィーン気分を楽しめるポップでキュートなアフタヌーンティーになっている。
■「ハロウィーンアフタヌーンティー」概要
期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)
時間：11時30分〜(2時間制)14時30分〜(2時間制)
17時30分または18時〜(3時間制)※金曜日・土曜日・10月12日(日)のみ
店舗：シェラトン都ホテル東京1階 ロビーラウンジ バンブー
料金：6400円
■ハロウィーンならではのポップなメニュー
＜スペシャルスイーツ＞
おばけ大福
ふわふわのスポンジ生地の上に、フレッシュないちごと香ばしいごまあんをクリームで包み、その上からやわらかな求肥をまとわせて、かわいらしい「おばけ」に見立てたキュートなスイーツ。頭にはチョコレートでできた小さな帽子が添えられている。おばけの顔はチョコペンを使って描くことができるため、子どもはもちろん、大人も童心に返って楽しめる。
〈スイーツ〉
パンプキンシュー
クッキーシューに、カボチャのカスタードと生クリームをとじ込め、メレンゲでつくったカボチャの帽子をかぶせた秋らしい一品。
魔女帽子オレンジキャラメルのムースショコラ
キャラメルチョコムースをサブレにのせ、魔女の帽子に仕立てている。中にはブラッドオレンジゼリーをしのばせたちょっとビターなスイーツ。
黒猫のマカロンショコラ
竹炭マカロンの黒猫に、ダークチョコレートを混ぜ込んだバタークリームをサンド。甘酸っぱいラズベリージャムがアクセントになっている。
クッキー&クリームのレアチーズ
お墓をイメージしたハロウィーンスイーツ。レアチーズにはブラックココアクッキーを練り込み、クッキーとクリームの味わいが楽しめる。
〈セイボリー〉
●カボチャのポタージュ 黒ゴマクリーム
●黒米のリゾットと生ハム
●ハロウィーンハンバーガー
●紫芋とクリームチーズのサンドウィッチ
濃厚でまろやかなポタージュ、コウモリがあしらわれた旨味と塩味のバランスが絶妙な黒米のリゾット、かわいらしい表情が目を引くハンバーガー、まろやかな甘みとクリーミーさが特徴のサンドウィッチ。ハロウィーンらしい遊び心あふれるセイボリーになっている。
〈スコーン〉
カボチャのスコーン＆発酵バターのスコーン(クロテッドクリーム＆りんごジャム添え)
秋の味覚カボチャを使ったスコーンと、発酵バターが香るプレーンスコーン。クロテッドクリームとりんごジャムを添えて、季節の風味が楽しめる。
〈飲み物〉
カフェフリー / 2杯目以降の飲み物の変更可。
●TWG Tea 7種
イングリッシュブレックファストティー、ロイヤルダージリンティー、
フレンチアールグレイ、1837ブラックティー、
ミッドナイトアワー ティー(カフェインレス) 他
●ハーブティー 5種
カモミール(カフェインレス)、ローズヒップ(カフェインレス)、
ベルベイヌ(カフェインレス)、マスカットワインティー、
シトラスルイボス(カフェインレス)
●コーヒー
■担当者に聞いた！今年の「ハロウィーンアフタヌーンティー」の特徴やイチオシメニュー
――「ハロウィーンアフタヌーンティー」発売の狙いや目的、ターゲット層について教えてください。
今回の「ハロウィーンアフタヌーンティー」では、お客様ご自身でチョコペンを使って仕上げる「おばけ大福」や、愛らしい表情のおばけハンバーガーなど、遊び心あふれるメニューを取りそろえました。小さなお子様から大人まで、ご家族やご友人と一緒に幅広い世代の方に楽しんでいただける内容となっています。
――「ハロウィーンアフタヌーンティー」のイチオシとなるものを教えてください。
いちばん注目していただきたいのは、お客様がチョコペンでオリジナルの顔を描いて完成させる「おばけ大福」です。仕上げのひと手間に参加していただけることで、思わず笑顔になる体験型のスイーツに仕上げました。
また、かわいらしいおばけの表情が印象的なハンバーガーも、写真に収めたくなる遊び心あふれる一品です。
――「おばけ大福」や「魔女帽子オレンジキャラメルのムースショコラ」など、遊び心あふれるスイーツを考えるうえで苦労した点などがあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
ハロウィーンモチーフはグロテスクであったり、色合いが派手になったりしがちですが、“ポップでキュート”をテーマに、おいしそうに見えることを大切にしました。見た目の楽しさと味わいのバランスをとることに注力し、見た目のインパクトと食べたときの満足感が一致するよう工夫しています。
――今年の「ハロウィーンアフタヌーンティー」の特徴があれば教えてください。
今年はかわいらしい「おばけ」「魔女」「黒猫」といったハロウィーンらしいモチーフを散りばめ、幅広い年齢層のお客様に楽しんでいただけるよう仕上げました。
特にお子様連れのお客様にも気軽にご利用いただけるよう、雰囲気が大人っぽくなりすぎないように意識し、ポップでキュートな世界観を表現しています。
――読者へのメッセージをお願いします！
チョコペンで顔を描いて仕上げる「おばけ大福」をはじめ、写真映えするスイーツやセイボリーを豊富にご用意しています。ご家族やご友人、大切な方とのひとときを彩る秋の思い出の一コマとして、ぜひSNSなどにも投稿していただければと思います。
目でも味わいでもハロウィーン気分を満喫できるアフタヌーンティーで、ロビーラウンジ バンブーならではのワクワクするひとときをお過ごしください。
■ロビーラウンジ バンブーについて
港区白金台のオアシス「シェラトン都ホテル東京」の1階、入口正面に位置するロビーラウンジ バンブーは、季節や時間ごとに表情を変える日本庭園を望み、泉のせせらぎが心地よい癒やしの空間だ。
お昼でも、ティータイムでも、夜でも、時間を問わず楽しめるアフタヌーンティー。都会の喧騒から離れ、家族や友人と、優雅で贅沢なハロウィーンティータイムを過ごしてみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※写真はイメージです。
※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。
※食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめスタッフにお申し付けください。
