157万円！ ダイハツ最新「軽ワゴン」がスゴイ！ 最も低燃費な「リッター約23キロ」記録＆“両側パワースライドドア”標準装備！ 「4WD仕様」や“2つのデザイン”から選べる「ムーヴ キャンバス X」とは？

最も低燃費なエントリーモデルの仕様とは？

2022年7月に登場した現行型「ムーヴ キャンバス」は、ダイハツが女性や若年層を強く意識して仕上げた軽ワゴンです。

愛らしいスタイリングや使いやすい装備が多くのユーザーに支持されてきましたが、2025年6月以降の生産分から原材料や物流コストの上昇を受け、価格を改定されたのと同時に、全グレードでアイドリングストップ機能を搭載するように仕様変更されました。

そんなムーヴキャンバスのなかで最も安価なエントリーモデルとは、一体どのような仕様なのでしょうか。

内外装ともに大きく2つのコーディネートが用意されている。

ムーヴ キャンバスの歴史を振り返ると、初代モデルは2016年9月にデビューしました。

両側スライドドアを備えた軽ハイトワゴンとして登場し、デザイン性と実用性を兼ね備えたモデルとして人気を博し、累計販売は38万台を超えました。

その後、約6年ぶりのモデルチェンジとなった2022年の2代目では、ダイハツの新世代プラットフォーム「DNGA」を採用し、走行性能や快適性を大幅に向上させました。

また、ユーザーの好みに合わせて「ストライプス」と「セオリー」という2種類のスタイルを選べるのも特徴です。

各スタイルに設定されるグレードは「X」「G」「Gターボ」の3種類で、そのなかで最安となるのが「X」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655-1675mm、ホイールベース2460mmと、軽自動車規格いっぱいのサイズにまとめられています。

デザイン面では、ストライプスが明るくポップな雰囲気を持ち、8色の2トーンカラーを展開。

対するセオリーは落ち着きのある単色7色を用意し、大人らしい品のある装いを演出しています。

インテリアもスタイルごとに異なり、ストライプスは白を基調とした軽やかな印象、セオリーはブラウンとネイビーを組み合わせた落ち着きのある色合いが特徴です。

装備に関しては、上位グレードで用意される「ホッとカップホルダー」や「置きラクボックス」、「シートヒーター」など、便利で快適な機能はXでは省かれています。

さらに、パーキングブレーキもXでは従来型の足踏み式となり、電動パーキングブレーキが標準となる上級グレードとの差が見られます。

ただし、両側パワースライドドアは全車標準で備わっており、日常の使い勝手は十分です。

安全面では、Xにもダイハツの予防安全機能「スマートアシスト」が搭載されており、衝突回避を支援する主要機能をカバー。

基本的な安全性能については上位モデルに劣りません。

パワートレインは660ccの自然吸気エンジン（最高出力52PS、最大トルク60Nm）にCVTを組み合わせ、駆動方式はFFと4WDを選択可能。

燃費性能はWLTCモードでFFが22.9km／L、4WDが22.4km／Lと良好で、とくにFF仕様はシリーズ中もっとも低燃費を誇ります。

価格（消費税込み）はストライプスとセオリーともに同額で、FFモデルが157万3000円、4WDモデルが169万9500円です。

ベーシックグレードながら燃費性能や必要十分な安全装備を持つXは、シンプルさを求める人にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。