なんばパークス（大阪市浪速区）6階に9月25日、「スターバックス コーヒー なんばパークス6階店」がオープンした。

同店は、「越谷イオンレイクタウン mori 3階店」「イオンモール大日3階 SHIBANIWA店」に続く、全国で3店舗目となる「子どもも家族も楽しい」ファミリーフレンドリー店舗。12歳以下を対象にした専用メニュー「キッズ フラペチーノ」3種を用意するほか、ベビーカーや車いすでも通りやすいように広々とした動線を確保し、「みんなの居場所」を意識したレイアウトを採用する。店舗面積は92.13坪、席数は91席。

さらに、約50種類の植物を配した「シークレットガーデン」を併設し、屋外席で緑に囲まれながら飲食を楽しめる。

営業時間は10時～22時30分。

同日には、2階にも「スターバックス コーヒー なんばパークス2階店」（スターバックス ティー ＆ カフェ）がオープンする。

