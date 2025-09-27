北九州vs高知 スタメン発表
[9.27 J3第29節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 20 矢田旭
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 29 高昇辰
控え
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
MF 14 井澤春輝
MF 28 木實快斗
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 4 小林大智
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 38 鈴木俊也
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
MF 10 佐々木敦河
MF 15 小林里駆
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
Takahisa Shiraishi
