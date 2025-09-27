リンビー戦に先発した鈴木。（C）Getty Images

　欧州デビューを飾った鈴木淳之介を同僚や指揮官が称賛している。

　現地９月24日に開催されたデンマーク・カップの３回戦で、今夏に湘南ベルマーレから鈴木が加入したデンマークの名門コペンハーゲンがリンビーと対戦。２−０の勝利を収めた。

　この一戦で足首の怪我から復帰した鈴木は移籍後初先発。３バックの左に入り、フル出場でチームの勝利に貢献した。
 
　クラブ公式サイトによると、新天地デビューを飾った22歳の日本人DFについて、コペンハーゲンの主将ヴィクトル・クラーソンは、「彼は力強かった。フィールド上では最高の選手だった」と称賛する。

「スズキにとって素晴らしいデビューだ。代表ウィーク中のトレーニングマッチでも良いプレーを見せていた。あとはそれをベースに、さらに良いプレーを積み重ねていくだけだ」

　また、デンマークメディア『Tipsbladet』によると、ジェイコブ・ニーストルップ監督も鈴木に対して「彼の前向きな守備の強みを見ることができた」と賛辞を贈っている。

「彼はフィジカルの強い相手のストライカーに慣れなければならない。これまでアジアで対戦してきたのは背が低く、速い相手だろう。しかし、これからより成長してくれるはずだ。ボール扱い、インテリジェンス、予測など、我々は本当に優れた選手を獲得した」

　今後は、リーグ戦や欧州CLでのデビューにも期待がかかる。

