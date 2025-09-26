サッカーのJ3リーグ、7月以降負けなしで自動昇格枠の2位につけている鹿児島ユナイテッドFCは26日、アウエーで首位・八戸と戦いました。注目の首位攻防戦は、1点を争う大接戦となりました。



リーグ最多得点を誇るユナイテッド対リーグ最少失点を誇る八戸。先制したのは、八戸でした。前半13分、ユナイテッドはサイドを突破され、クロスボールを八戸のエース澤上にヘディングで合わされます。





八戸のゴールキーパーは、3年前までユナイテッドでプレーしていた大西。1点を追うユナイテッドは前半38分、エース河村のグラウンダーのクロスから圓道がゴールを狙いますが、得点を奪えません。後半に退場者を出し、1人少なくなったユナイテッドは、試合終了間際、相馬のロングスローからチャンスを作り、怒涛の攻撃を見せますが八戸の大西に阻まれ、得点を奪えません。結局、ユナイテッドは0対1で八戸に敗れました。ユナイテッドは、11試合ぶりの黒星です。J3リーグの順位表です。9試合ぶりに無得点に終わったユナイテッド。順位は変わらず暫定2位のままです。1年でのJ2復帰へJ3リーグは残り9試合です。次の試合は10月4日。ホームで暫定3位の栃木シティと対戦します。