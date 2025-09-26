この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アーバンリポートが自身のYouTubeチャンネルで「【エリア拡大】首都高埼玉大宮線延伸へ！新大宮上尾道路"与野JCT～上尾南出入口"の建設が進む！将来的には圏央道までさらに延伸も！？」と題し、首都高埼玉大宮線の北延伸「新大宮上尾道路」建設の最前線を詳しくリポートした。



冒頭、アーバンリポートは「首都高埼玉大宮線の延伸区間となる新大宮上尾道路、与野ジャンクションから（仮称）上尾南出入口の建設状況についてリポートしていきます」と伝え、今回の企画の趣旨を説明した。



首都高埼玉大宮線は都心部と埼玉を結ぶ重要ルートで、1998年の開通以降、与野ジャンクション以北の延伸計画は長らく停滞していたが、「2016年に与野ジャンクション以北の延伸が事業化されました」と事業開始の経緯を説明。その上で「この区間は国道17号が通っていますが、交通量が多く、慢性的な渋滞が問題となっています」と現状も解説した。



本線は国道17号直上に高架構造で建設され、途中の出入口は大宮、宮前南、宮前、上尾南に設置予定。この区間の工事進捗や用地取得の現状についても、「2025年現在は、本線建設のための用地取得が進んでいます。用地取得率は3月時点で50%を超えています」など、最新の情報を盛り込んだ。



宮前地区では「橋梁の基礎工事が進められています。基礎は、深さ約50メートルのものを9基設置する予定」と大規模な工事となる旨も伝えている。また、物流施設が集中する上尾南出入口付近の様子にも触れ、「新大宮上尾道路が整備されることで、物流施設は大きな恩恵を受けることになります」と強調した。



開通時期については「当初2027年予定とされていました。しかし、2025年現在、工事はあまり進んでいない状況。具体的な開通時期は不明ですが、2030年以降となるのではないでしょうか」と率直な見解を述べている。



閉めくくりでは、「延伸区間が開通することで、多くの効果が期待できます」とし、「桶川東部工業団地から、与野ジャンクションの所要時間は大幅に短縮される見込み。さらには上尾南から先、圏央道までの延伸も早期に事業化されることが望まれます」と語り、「新大宮・上尾道路の今後の工事の進捗に注目です」と呼びかけ、地域全体の今後に期待を込めて動画を締めくくった。