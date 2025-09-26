紅葉と滝の眺望をひとり占め！奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾートで限定プログラム「秋の贅沢紅葉温泉」が始動
「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」は、2025年10月7日(火)より秋限定のブログラム「秋の贅沢紅葉温泉」をスタートする。目玉は、紅葉と滝の眺望をひとり占めできる露天風呂と、紅葉の香りや色をイメージした湯上がりの「紅葉シャンパーニュカクテル」。ほか温泉紅葉コンシェルジュの案内でそのとき一番美しい紅葉の絶景とこだわりの名湯に出合えるプライベートツアーも用意され、とびきり贅沢な滞在時間を過ごすことができる。
【写真】湯の花が広がるたっぷりの温泉を独り占め！「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」の八重九重の湯(入浴イメージ)
■絶景と名湯、特別なカクテルに酔いしれる
100種類以上の落葉紅葉樹が生育し、秋には鮮やかな紅葉が楽しめる奥入瀬渓流。今回のプログラム「秋の贅沢紅葉温泉」では、紅葉絶景はもちろん地元の歴史や文化と出合えるさまざまなアクティビティが用意されている。
■【特徴1】絵画のような紅葉絶景と露天風呂を独り占め
今回のプログラムでは、色鮮やかで美しい紅葉の景色が広がる絶景露天風呂「八重九重(やえここのえ)の湯」」を1日1組限定で貸切利用することができる。
色鮮やかな紅葉に包まれつつ、高さ約7メートルの滝を眼前に望みながらの湯浴みは、秋だけの贅沢。水のせせらぎ、木々のそよぎ、野鳥の鳴き声といった大自然の営みを、五感で味わうことができる。
＜八重九重の湯＞
源泉：猿倉温泉混合泉
泉質：単純泉(低張性中性高温泉)
適応症：筋肉や関節の慢性的な痛み、胃腸機能の低下、冷え性、疲労回復、うつ状態など
■【特徴2】紅葉シャンパーニュカクテルで贅沢なひととき
湯上がりには、同ホテルのソムリエが厳選した「紅葉シャンパーニュカクテル」が提供される。シャンパンにプラスして、干しブドウで作られた凝縮感が特徴の芳じゅんなワイン「ヴァン・ド・パイユ」を用いたカクテルで、ハチミツやスパイスのような甘く複雑な香りがたまらない。
秋の奥入瀬渓流でキャラメルのような甘い香りを放つ「カツラ」という樹木を思い起こさせるその香りと、徐々に色づき、鮮やかに変化する紅葉のグラデーションをイメージした淡い赤色とが、特別なひとときを彩ってくれる。
■【特徴3】紅葉と伝統の名湯を堪能。温泉紅葉プライベートツアー
2日目は、十和田八幡平国立公園エリアの温泉と紅葉のスペシャリストである「温泉紅葉コンシェルジュ」が、紅葉の絶景へ案内。国立公園内のおすすめスポットのなかでも、そのとき一番美しい紅葉の絶景を堪能できる。
加えて、江戸時代から続く混浴文化を楽しめる温泉や、2種類の泉質を一度に楽しめる温泉など、歴史や青森の文化を感じられる個性豊かな温泉のなかから一湯を選んで立ち寄り。紅葉の絶景と由緒ある温泉の歴史や文化に触れることができる、スペシャルなツアーとなっている。
●ツアー例
＜酸ヶ湯温泉＞
江戸時代から湯治文化を支える歴史ある温泉。名物「千人風呂」での混浴が楽しめる。
おすすめスポット：ブナやカエデ、ダケカンバなどの木々が何層にも広がる「八甲田ロープウェー」
＜谷地温泉＞
2種類の異なる泉質を楽しめる、静寂に包まれた秘湯。
おすすめスポット：北八甲田の山々の眺望が堪能できる「睡蓮沼」
＜蔦温泉＞
奥入瀬渓流を愛した文豪・大町桂月も癒やされた、千年の歴史を誇る名湯。
おすすめスポット：湖面に浮かぶ紅葉の水鏡が神秘的な「蔦沼」
■「秋の贅沢紅葉温泉」概要
期間：2025年10月7日(火)〜11月10日(月)
料金：1万8000円／1人あたり(宿泊料金別)
場所：奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート 八重九重の湯
温泉紅葉プライベートツアー：酸ヶ湯温泉・谷地温泉・蔦温泉のいずれかに案内
含まれるもの：八重九重の湯・紅葉シャンパーニュカクテル・温泉紅葉プライベートツアー・タクシー送迎
●スケジュール例
＜1日目＞
15時：チェックイン
15時30分：「八重九重の湯」にて貸切露天風呂
18時30分：ブッフェレストラン「青森りんごキッチン」にて夕食
＜2日目＞
7時：ブッフェレストラン「青森りんごキッチン」にて朝食
10時：「温泉紅葉プライベートツアー」
13時30分：自由滞在
18時：フレンチレストラン「Sonore」にて夕食
＜3日目＞
6時：「渓流ブレス」
7時：渓流テラスにて朝食
9時：渓流露天風呂
12時：チェックアウト
■ 「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」について
奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル(※)。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎の巨大暖炉が印象的なロビーが、癒やしの空間を醸し出す。「渓流スローライフ」をコンセプトに、心満たされる滞在を演出。
※2025年4月、奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査(株式会社星野リゾート調べ)
この秋は、例年とひと味違う贅沢な紅葉体験を楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■絶景と名湯、特別なカクテルに酔いしれる
100種類以上の落葉紅葉樹が生育し、秋には鮮やかな紅葉が楽しめる奥入瀬渓流。今回のプログラム「秋の贅沢紅葉温泉」では、紅葉絶景はもちろん地元の歴史や文化と出合えるさまざまなアクティビティが用意されている。
■【特徴1】絵画のような紅葉絶景と露天風呂を独り占め
今回のプログラムでは、色鮮やかで美しい紅葉の景色が広がる絶景露天風呂「八重九重(やえここのえ)の湯」」を1日1組限定で貸切利用することができる。
色鮮やかな紅葉に包まれつつ、高さ約7メートルの滝を眼前に望みながらの湯浴みは、秋だけの贅沢。水のせせらぎ、木々のそよぎ、野鳥の鳴き声といった大自然の営みを、五感で味わうことができる。
＜八重九重の湯＞
源泉：猿倉温泉混合泉
泉質：単純泉(低張性中性高温泉)
適応症：筋肉や関節の慢性的な痛み、胃腸機能の低下、冷え性、疲労回復、うつ状態など
■【特徴2】紅葉シャンパーニュカクテルで贅沢なひととき
湯上がりには、同ホテルのソムリエが厳選した「紅葉シャンパーニュカクテル」が提供される。シャンパンにプラスして、干しブドウで作られた凝縮感が特徴の芳じゅんなワイン「ヴァン・ド・パイユ」を用いたカクテルで、ハチミツやスパイスのような甘く複雑な香りがたまらない。
秋の奥入瀬渓流でキャラメルのような甘い香りを放つ「カツラ」という樹木を思い起こさせるその香りと、徐々に色づき、鮮やかに変化する紅葉のグラデーションをイメージした淡い赤色とが、特別なひとときを彩ってくれる。
■【特徴3】紅葉と伝統の名湯を堪能。温泉紅葉プライベートツアー
2日目は、十和田八幡平国立公園エリアの温泉と紅葉のスペシャリストである「温泉紅葉コンシェルジュ」が、紅葉の絶景へ案内。国立公園内のおすすめスポットのなかでも、そのとき一番美しい紅葉の絶景を堪能できる。
加えて、江戸時代から続く混浴文化を楽しめる温泉や、2種類の泉質を一度に楽しめる温泉など、歴史や青森の文化を感じられる個性豊かな温泉のなかから一湯を選んで立ち寄り。紅葉の絶景と由緒ある温泉の歴史や文化に触れることができる、スペシャルなツアーとなっている。
●ツアー例
＜酸ヶ湯温泉＞
江戸時代から湯治文化を支える歴史ある温泉。名物「千人風呂」での混浴が楽しめる。
おすすめスポット：ブナやカエデ、ダケカンバなどの木々が何層にも広がる「八甲田ロープウェー」
＜谷地温泉＞
2種類の異なる泉質を楽しめる、静寂に包まれた秘湯。
おすすめスポット：北八甲田の山々の眺望が堪能できる「睡蓮沼」
＜蔦温泉＞
奥入瀬渓流を愛した文豪・大町桂月も癒やされた、千年の歴史を誇る名湯。
おすすめスポット：湖面に浮かぶ紅葉の水鏡が神秘的な「蔦沼」
■「秋の贅沢紅葉温泉」概要
期間：2025年10月7日(火)〜11月10日(月)
料金：1万8000円／1人あたり(宿泊料金別)
場所：奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート 八重九重の湯
温泉紅葉プライベートツアー：酸ヶ湯温泉・谷地温泉・蔦温泉のいずれかに案内
含まれるもの：八重九重の湯・紅葉シャンパーニュカクテル・温泉紅葉プライベートツアー・タクシー送迎
●スケジュール例
＜1日目＞
15時：チェックイン
15時30分：「八重九重の湯」にて貸切露天風呂
18時30分：ブッフェレストラン「青森りんごキッチン」にて夕食
＜2日目＞
7時：ブッフェレストラン「青森りんごキッチン」にて朝食
10時：「温泉紅葉プライベートツアー」
13時30分：自由滞在
18時：フレンチレストラン「Sonore」にて夕食
＜3日目＞
6時：「渓流ブレス」
7時：渓流テラスにて朝食
9時：渓流露天風呂
12時：チェックアウト
■ 「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」について
奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル(※)。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎の巨大暖炉が印象的なロビーが、癒やしの空間を醸し出す。「渓流スローライフ」をコンセプトに、心満たされる滞在を演出。
※2025年4月、奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査(株式会社星野リゾート調べ)
この秋は、例年とひと味違う贅沢な紅葉体験を楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。