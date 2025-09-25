2025年9月23日、来年Netflixにて配信予定のアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のティザーPVとキャストが公開され、中国のネットユーザーから注目を集めている。

「ジョジョの奇妙な冒険」は、荒木飛呂彦氏の漫画が原作。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いを起点に、ジョースター家の血脈と因縁を描き出す壮大な物語だ。1987年より週刊少年ジャンプにて連載開始され、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上。キャラクターの独特なポーズや印象的なセリフ回しで世界的人気を博した。「人間讃歌」をテーマに、善悪を超えて恐怖を乗り越える心や、困難に立ち向かう勇気が描かれる同作は第1部から第9部まで続き、各部ごとに主人公が交代していく。

今回アニメ化されるのは第7部の『スティール・ボール・ラン』。作中に登場するSBR（スティール・ボール・ラン）レースの記者会見日・9月23日に合わせて新情報発表イベントが実施され、ティザーPVとキービジュアルも公開された。物語の舞台は19世紀末の米国。北米大陸横断レースを中心に物語が進み、半身不随となった元天才騎手のジョニィ・ジョースターと、謎めいた旅人ジャイロ・ツェペリが協力しながら数々の試練に挑む。レースの裏で巨額の賞金をめぐる思惑や陰謀が渦巻く中、2人はゴールを目指す。

また、声優キャストも発表され、ジョニィ役を坂田将吾、ジャイロ役を阿座上洋平、ディエゴ・ブランドーを石川界人、ルーシー・スティールを高橋李依、スティーブン・スティールを三宅健太が演じることが分かった。

これらの情報が中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーによって共有されると、ネットユーザーから「声優が豪華すぎる」「シリーズで1番面白くなりそう！」「このPV見たら絶対に期待しちゃうよね」「早く放送してほしい。（制作陣の）実力を感じる」「Netflix＋豪華声優、SBRアニメは絶対に大ヒットする！」「新しい声優さんたちの演技がすごく楽しみ」などと、期待を寄せるコメントが届いた。

一方、家庭用ゲーム「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」内で第7部のキャラクターを演じていた声優からキャスト変更があったことを受け、「えっ、（ジョニィ役は）なんで梶裕貴じゃないの…？ちょっと魂抜けた気分」「ちょっとショック…梶くんは交代も予想できたけど、それでも残念。なんでディエゴが子安武人さんじゃないの？ジャイロが三木眞一郎さんじゃないの？しかもホット・パンツはまだ未発表。朴璐美さんが来てくれたら夢がかなうんだけど」と落胆する声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）