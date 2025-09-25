【へべれけ ばにーがーでん】 10月9日 発売予定 価格：2,980円

qureateは、10月9日に発売を予定しているNintendo Switch/Steam用千鳥足アクションゲーム「へべれけ ばにーがーでん」の最新情報を公開した。

本作は、恋愛アドベンチャーゲーム「バニーガーデン」のスピンオフ作品。今回、帰宅後の乙女のナイトルーティーンやキャストのプライベートシーンを覗き見できるゲームシステムおよび、プラットフォーム別の仕様比較表も公開されている。

システム

酔ったままベッドに直行なんて、ありえない！ 帰宅後の乙女のナイトルーティーン

明日もバニーガーデンで最高のおもてなしをするために、抜かりなく準備するキャスト。ヨガで身体をほぐしたり、ゆったりお風呂でリフレッシュしたり、仕上げは化粧水でしっかりスキンケアするという、プロのキャストのナイトルーティーンを見られる。

好みの衣装で帰宅しよう！

特定の条件を満たすことで、新たな衣装が解放される。ぶかぶかのYシャツやクラシカルなバニー衣装など、バリエーションはさまざま。お気に入りの衣装を着せて、ちょっぴり特別な帰宅体験を楽しもう。

キャストのプライベートシーンを覗き見！？

ステージで高ランクを獲得すると、キャストたちの家でのプライベートな日常シーンが解放。自宅だからこそ見られる、ちょっと油断した素の一面が見られる。知られざる彼女たちの素顔を楽しむために、ハイスコアを目指して挑戦しよう。

プラットフォーム別仕様比較公開

本作はプラットフォームにより、下記の一部演出内容が異なる。

【プラットフォーム別仕様比較表】 内容 Nintendo Switch Steam 版 ミニゲーム時の胸揺れ 胸の揺れ：小 胸の揺れ：大 ミニゲームの水飲み時の表情 頬の赤さ：小 頬の赤さ：大 ミニゲームの水飲み時の表情 舌出し：無 舌出し：有 ナイトルーティーンの スキンケア の化粧液の色 液の色：緑 液の色：白濁 ナイトルーティーンの ヨガ 成功時 ヨガ 成功時の衣装：半壊 ヨガ 成功時の衣装：全裸＋光 花奈 イベント CG 体に掛かった牛乳の色：透明 体に掛かった牛乳の色：白 下着 着替え時のスカートの透け スカートの透け：無 スカートの透け：有

