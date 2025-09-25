子どもがなかなか勉強をしないときに「この先成績が下がってしまうのでは」「将来に影響が出てしまうのではないか」と心配する人は少なくないと思います。では、子どもが勉強嫌いになってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。子どもが勉強嫌いになる主な原因や、勉強嫌いの子どもに対して親がやってはいけない行為などについて、探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きました。

勉強のハードルを下げること

Q.そもそも、子どもが勉強嫌いになる原因について、教えてください。

鶴原さん「まず、学校での勉強についていけていない可能性が挙げられます。授業の内容が理解できないと、授業を受けるのが嫌になってモチベーションが下がります。それに伴って宿題の問題が解けなくなったり、テストの点数が下がったりすることで、ますますやる気をなくしてしまうのです。

さらに、ゲームをしたり友達と遊んだりするなど、勉強以外の楽しいことをやりたくて勉強するのを嫌がるというケースがあります。また、そもそも勉強をする意味を見いだせていないことが原因の場合もあるでしょう。何のために今、頑張って勉強するのかというイメージがつかみづらくなり、勉強を嫌いになってしまうのです。

なお、先生との相性が悪かったり、周囲の成績が良い子と比べられて自信を失ってしまったりするなど、人が原因で勉強を嫌いになってしまうこともあります。子どもが勉強嫌いになっている場合は、何が原因で勉強を嫌だと感じているのかを理解することが大切です」

Q.子どもが勉強嫌いになった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。勉強嫌いを直すことは可能なのでしょうか。

鶴原さん「『勉強嫌いを直そう』『勉強させよう』とすると、子どもはかえって反発する可能性があります。まずは子どもとよく話し合い、1日の勉強時間を決めると良いかもしれません。このとき注意すべきなのは、いきなり長時間で設定しないことです。勉強に取り組むやる気が失せてしまうため、最初は1時間などの短い時間からスタートし、勉強するハードルを下げてあげましょう。

さらに、無理にゲームや漫画などの娯楽を取り上げるのではなく、勉強をしたら一定時間ゲームをしていいといったように、子どもの好きなことをご褒美にするのも効果的かもしれません。テストなどで良い結果が出なくても、頑張ったプロセスを褒めてあげるのも有効です。しっかりと自分の努力が認められていると感じることができれば、また頑張ろうという意欲が湧いてくるかもしれません」

Q.子どもが勉強を嫌がっているときにやってはいけない行為について、教えてください。例えば親がどのような行為をすると、子どもの勉強嫌いを悪化させてしまうのでしょうか。

鶴原さん「まず、子どもが勉強をしないからといって感情的に叱るのは望ましくありません。『勉強を頑張る理由を見つけられていない』『先生との相性が悪い』など、単に怠けて遊んでいるわけではない何らかの理由があるかもしれないからです。なぜ勉強が嫌だと感じているのかを聞き、どうすればよいか一緒に考えて寄り添いましょう。

さらに、テストの点数だけ見て叱るのも避けてください。テストの点数について口出しをする場合は、平均点なども考慮する必要があり、単純に数字だけで怠慢だと見なすのは短絡的です。点数的には高くないように見えても、実は平均点を上回っているということもあるため、数字だけで叱らないようにしましょう。

また、思うように点数が伸びなくても責め立てないことも大切です。その点数を取るまでの努力を認め、次はどうすれば点数がもっと伸びるかを一緒に考えてみるなど、ポジティブな受け止め方をしましょう」

＊ ＊ ＊

子どもが勉強嫌いになった場合は、いきなり長時間勉強をさせるのではなく、勉強のハードルを下げるのが効果的だということが分かりました。勉強を嫌がることを叱るのではなく、どうして嫌なのかを聞いて子どもと一緒に解決策を考えれば、子どもも安心して勉強に向き合うようになるかもしれません。