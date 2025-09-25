この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

6月公開の動画「マッチョな2人にインタビュー」では、発言者のお兄さん（パーソナルトレーナー）がカメラの前で仕事や私生活について赤裸々に語った。お兄さんは26歳のパーソナルトレーナーと、39歳のパーソナルトレーナー兼カフェ店員と共に登場し、日々のトレーニングやリアルな貯金の状況について本音を明かしている。



トレーニング経験に話が及ぶと、お兄さんは「筋肉って裏切りますか?」との問いに「裏切りますよ」と即答。「信じてたけど断裂したりとか。自分のケアが怠ってただけなんです」と、自身の経験を振り返った。また、収入については「起業してやっと正社員で働いた頃の給料まで稼ぐことができるようになりました。2年ぐらいかかりました」と、独立の苦労を率直に語った。



普段のトレーニング頻度については「週5が理想です」としつつも、現実は「旅行行ったりとか、イレギュラーってあるじゃないですか。岩手が実家なんですけど、ゴールドジム岩手にないんで、途中にある仙台に寄ってから行ったりとか」と、筋トレ優先の生活をユーモラスに紹介。加えて「ウィズトレっていうのは今年の冬ぐらいからトレーナーさん雇っていきたいなと。記者ブランドです」と、事業拡大への意欲ものぞかせた。



一方で、貯金事情にも踏み込まれ、「貯金額聞いてもいいですか？」との質問に「10万ちょいくらい。一回会社員を精神的に病んでドロップアウトして、そこからやりたいことやっていくよって切り替えて、その間生活するのに使っちゃったんで」と、人生の転換期での葛藤とリアルな資金事情を明かしている。



動画の最後は、お兄さんが未来への前向きな姿勢を見せ、「やりたいことやっていくよ」と決意も語り、力強く締めくくったのが印象的だった。