º£²Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¤Ç¥Ûー¥¯¥¹¤¬ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¡¿¡ØESPN¡Ù¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì①

¡¡9·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢NBA¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡È¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤¡É¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬ºÇÂ¿¤Î7É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡¢3¥Áー¥à´Ö¥È¥ìー¥É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥×¥¹¡¦¥Ý¥ë¥¸¥ó¥®¥¹¡¢FA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ËÀïÀþ¤Ç¥Ë¥ー¥ë¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¦¥©ー¥«ー¤È¥ëー¥¯¡¦¥±¥Êー¥É¤ò¥í¥¹¥¿ー¤Ø²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬9É¼¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï²¦¼Ô¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬18É¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂ¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÍ½ÁÛ¤Ç¤â¥µ¥ó¥Àー¤¬ºÇÂ¿¤Î18É¼¤ò³ÍÆÀ¡£
²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¡10·î22Æü¤Î2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬²óÅú¤·¤¿·ë²Ì¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥Áー¥àÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¢£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì①¥Áー¥àÊÔ
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡§7É¼
£²°Ì ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§4É¼
£³°Ì ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡§3É¼
£´°Ì ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡§2É¼
ー°Ì ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§2É¼
£¶°Ì ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡§1É¼
ー°Ì ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡§1É¼
¡¦¥ïー¥¹¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡§9É¼
£²°Ì ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡§4É¼
£³°Ì ¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¡§2É¼
£´°Ì ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡§1É¼
ー°Ì ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡§1É¼
ー°Ì ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¡§1É¼
ー°Ì ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¡§1É¼
ー°Ì ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡§1É¼
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤¤Ï¡©¡Ê¾å°Ì2¤Ä¡Ë
£±°Ì ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È³ÍÆÀ¡§11É¼
£²°Ì ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥ó³ÍÆÀ¡§5É¼
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ç¥ïー¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¡©¡Ê¾å°Ì3¤Ä¡Ë
£±°Ì ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸ò´¹¸¢¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤Ê¤·¤ÇÊü½Ð¡§11É¼
£²°Ì ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Î¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー³ÍÆÀ¡§3É¼
ー°Ì ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¦¥Óー¥ë¤ò¥¦¥§¥¤¥Ö&¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§3É¼
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ÇºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿Æ°¤¤Ï¡©
£±°Ì ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¿ー¥Êー¤Î¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¡¿¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¤Î¥¦¥§¥¤¥Ö&¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§16É¼
£²°Ì ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬¥Ë¥ー¥ë¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¦¥©ー¥«ー¤È·ÀÌó¡§1É¼
ー°Ì ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥È¥à¡¦¥·¥Ü¥ÉーHC¤ò²òÇ¤¡§1É¼
ー°Ì ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Î¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー³ÍÆÀ¡§1É¼
ー°Ì ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤¬¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§1É¼
¡¦¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡§9É¼
£²°Ì ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡§7É¼
£³°Ì ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡§2É¼
£´°Ì ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡§1É¼
ー°Ì ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§1É¼
¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡§18É¼
£²°Ì ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§2É¼
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤ÎNBA¤òÀ©¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡§18É¼
£²°Ì ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§2É¼
