会社員兼漫画家のみ・ちこさんの漫画「オットのくしゃみがでかい」（全2話）がインスタグラムで合計3100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

平穏な日常に突然響き渡る夫のくしゃみ。あまりの騒音に衝撃を受けた妻は夫を優しく注意したのですが、まったく改善されず…という内容で、読者からは「くしゃみの余韻までうちの夫と同じで笑いました」「その後、改善されたのか気になる」などの声が上がっています。

猫も驚くほどのくしゃみで家庭騒然

み・ちこさんは、インスタグラムで作品を発表しています。2025年2月には書籍『宇宙人、猫と住む』（KADOKAWA）を出版しました。み・ちこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「オットのくしゃみがでかい」を描いたきっかけを教えてください。

み・ちこさん「本当にくしゃみが大きくて毎回びっくりするのですが、愛猫の『ねこたろう』もとても驚いて、しっぽが太くなっていたので漫画にしようと思いました」

Q.旦那さまのくしゃみは、どのぐらいの音量なのでしょうか。

み・ちこさん「それはもう『ビクッ』とお尻が浮くほどで、まるで短気な車にクラクションを鳴らされたかのようです」

Q.その後も旦那さまのくしゃみは改善されませんか。

み・ちこさん「改善しないです。夫いわく『いつ出るか分からないから』とのこと。『いや、分かるでしょ〜が！』といつもツッコんでいます」

Q.その後何か新たな対策はありますか。

み・ちこさん「なかなか対策が難しいですね…。私の耳のノイズキャンセル性能は上がっているように感じますが」

Q.この作品を旦那さまはご覧になりましたか。

み・ちこさん「漫画自体は見ていませんが、皆さんからのコメントを多数いただいたことを知って喜んでいました」

Q.漫画「オットのくしゃみがでかい」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

み・ちこさん「『加齢のせい』『腹筋が弱いからかも』など、くしゃみに関する豆知識から、ご家族の実体験エピソードまで、たくさんのコメントをいただきました。『あるある』なんだな、と楽しく読ませていただきました！」