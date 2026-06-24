新たな調査により、TikTokで新規ユーザーや子どもに初めて表示される動画の多くがAIによる低品質動画であることが分かりました。特に「子ども」「科学・教育」「健康」カテゴリーはAIコンテンツであふれているとのことです。The TikTok AI Slop Reporthttps://www.kapwing.com/resources/the-tiktok-ai-slop-report/Nearly 60% of TikTok videos shown to new users are AI slop, study findshttps://thenextweb.com/news/tiktok-a