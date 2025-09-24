「よりゴールに近いところでプレーしたい」シャドーでのプレーに磨きをかける柏MF小見洋太
[9.23 J1第31節 柏 0-0 広島 三協F柏]
ホームに6位・サンフレッチェ広島を迎えた3位・柏レイソル。混戦の優勝争いに喰らいつくためには落とせない試合で、柏は広島の守備に苦しい戦いを強いられた。0-0で推移するなか、両チーム通じて最初の交代選手としてピッチに送り込まれたのが、MF小見洋太だった。
後半13分、FW細谷真大との交代となった小見はシャドーへ。FW垣田裕暉が1トップにおさまった。「守備のところはしっかり戦術を頭入れた中でプレッシングをかけるところと、攻撃に関してはオープンな展開になっているので、どんどんドリブルで仕掛ける」と指示を受けてピッチに入った。
選手が連動してパスをつなぐスタイルの柏において、ドリブルを武器とする小見はチームのアクセントとなる。その点は小見も自負している。
「ドリブルは自分の最大の特徴だと思います。ただ、回数がまだまだ少ないので、そういったところを1回だけでなく2回、3回と作ることによって、ゴールの可能性も高まってくると思う」
2025年6月、昌平高を卒業してから4年半にわたって所属した新潟を離れ、完全移籍で柏に加入した小見は、広島へと移籍したFW木下康介と入れ替わる形で背番号「15」を担っている。6月15日の第20節・東京V戦で後半27分からシャドーに入って柏デビューを果たすと、9月7日の横浜FMとのルヴァン杯準々決勝第2戦では、後半44分に出場し、その2分後に移籍後初アシストを記録した。そして、この日の広島戦では、加入後最長となる32分間のプレータイムとなった。
「まだまだ自分の良さを出しきれてないので、まずはもっと長い時間試合に出られるようにしたいです。そのためにはやっぱ練習から圧倒的なパフォーマンスをしていかないといけない。(チームに)遅れて入っている立場なので、他の選手より必死に取り組みたいと思います」
新潟ではサイドを務めていた小見は、柏ではシャドーが主戦場に。「やっぱりよりゴールに近いところでプレーしたいっていうのがある」と意欲を見せている。
「間の立ち位置は常に求められるので、そういったポジショニングのところは良くなっていると感じますし、周りからも言われているので、さらに突き詰めたい」
昌平高時代はCFとしてならしていた23歳のアタッカーは、さらなる成長を誓った。
(取材・文 奥山典幸)
