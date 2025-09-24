9月22日に、タレントのギャル曽根がYouTubeチャンネルを更新。キャベツの大量消費レシピ2弾を紹介した。

【写真】必見、安価で美味しいギャル曽根のキャベツの大量消費レシピ＆豪快な食べっぷり

今回の動画では、人気野菜のキャベツが例年に比べて割安で手に入ることから、キャベツのステーキやキャベツのごま和え、キャベツメンチカツなどを紹介。1品目のキャベツのステーキは、まずキャベツ1/2個を適度な大きさにカットして少し濡らし、それぞれレンジで10分程度加熱していた。

フライパンにごま油を引いたら、レンジで加熱したキャベツを焼き、お皿に取りだす。あとはガーリックソースを上からかければ完成。今回は中華風のガーリックソースを使用しており、にんにく・2片、ごま油・適量、清酒・大さじ3、みりん・大さじ3、醤油・大さじ2、オイスターソース・大さじ2をフライパンで煮詰めてかけている。

2品目のキャベツのごま和えは、キャベツ1/4個をざく切りにしてフライパンで沸騰させたお湯に投入。しばらくしたらキャベツを取り出し、水で冷やしてから絞ってボウルに入れる。ギャル曽根は「水気はしっかり取ったほうが良い」とポイントを語っており、手で強めに絞っていた。

その後、ボウルに入れたキャベツの上からみりん・大さじ3、醤油・大さじ1、すりごま・大さじ3、粉末だし・少量を入れて混ぜれば完成だ。なお、みりんは大さじ3をフライパンで加熱して、アルコールを飛ばしてから入れている。

3品目のキャベツメンチカツは、まずキャベツ1/8個をざく切りにしてボウルに入れる。そこにひき肉・約350g、塩胡椒・適量、卵・1個、醤油・約3回し、清酒・約1回し、ケチャップ・多め、パン粉・適量、ウスターソース・約3回しをそれぞれ投入していた。手で材料を混ぜたら春巻きの皮で包んで、多めの油で焼けば完成。

まずキャベツのステーキを食べてみると、ギャル曽根は「最高。マジめっちゃ美味しい」と感想を話していた。いつもの食べっぷりで、どの料理も美味しそうに食べ進めている。なかでも特に人気だったのは春巻きの皮を使ったキャベツメンチカツで、スタッフから「めっちゃサクサクです」「普通の衣より全然良いんだけど」と絶賛されていた。

コメント欄では「キャベツはレパートリーが少なくて、お好み焼きか味噌汁にするか、野菜炒めくらいしか思いつかなくて これは助かります。キャベツメンチ早速作ろう!ありがとうございます」「全部美味そうだけどキャベツステーキを最初に作って食べてみよう」などの反応が寄せられている。

キャベツは例年に比べて割安で財布にも優しいため、何気なく購入する人は多いだろう。今回の大量消費レシピを参考にすれば、いつもよりヘルシーで満足度の高い料理を作れそうだ。複雑な工程がないため、料理初心者でも真似しやすいはず。キャベツのステーキは、使用するソースを洋風などに変えることで簡単に味変もできる。キャベツが余ってしまう方は、ギャル曽根の大量消費レシピを参考にしながら自分好みの味も模索してみてはいかがだろうか。

（文＝小林嵩弘）