J¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤¬ÍîÃÀ¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡¡ÄËº¨¤ÎPK¼ºÇÔ¡Ä¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼êÊü¤·¤¿¡×
¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬PK¼ºÇÔ¤â¡¢µþÅÔ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄ®ÅÄ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢9·î23Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Àï31ÀáFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Î»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤È¤È¤â¤Ë1¿Í¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤Û¤ÉÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂè31Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤Î2°ÌµþÅÔ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë5°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£½øÈ×¡¢Î¾¼Ô·ã¤·¤¤µåºÝ¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Á°È¾16Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òMFÃæ»³ÍºÂÀ¤Ë¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤¬¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏµþÅÔ¤¬²¡¤·¹þ¤à¤â0-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÄ®ÅÄ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±25Ê¬¡¢µþÅÔDF¿Ü³±ÑÂç¤¬Éâ¤µå¤Î¤³¤Ü¤ì¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈMFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤¬¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²ÌµþÅÔ¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ê¥¢¥¹¡£Å«¤Î¤¢¤ÈÂç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ½õÁö¤ò¼è¤ê¡¢Áê¼êGKÃ«¹¸À¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë½³¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã«¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ìÆ±ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÖGK¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PK¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê·ë²Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPK¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¹¤°¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFº´Æ£¶Á¤¬Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Ä®ÅÄMF¾ÂÅÄ½ÙÌé¤Ë½³¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓPK¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇPK¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FW¸¶ÂçÃÒ¤¬Ì³¤á¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÃ«¤ÎµÕ¤ò¼è¤ê¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤â¤¦1²óPK¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ1¤Ä³°¤·¤¿¤«¤éÂçÃÒ¤Ë½³¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ò¼«¤éÍê¤ó¤À¤È¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂçÃÒ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢PK¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê·ë²Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¤â¤ä¤Ï¤ê1²óÌÜ¤ÎPK¼ºÇÔ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÎå¤Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿
¡¡»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿µþÅÔ¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÄ®ÅÄ¥´¡¼¥ë¤Ø¹¶¤á¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¤Þ¤Ç¤¢¤È1Êâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·1-1¤ÇÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Î½Ö´Ö1¿ÍÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆ¬¤ò¤¦¤º¤á¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Ê£¿ô¿Í¶î¤±´ó¤êµ¯¤³¤·¡¢Ãæ±û¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï½Å¤¯¾ï¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ°§»¢¸å¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ê¤Ç´é¤äÌÜ¸µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤à¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÆ±Î½¤é¤Ï²¿ÅÙ¤â¸ª¤òÃ¡¤¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤âËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤ê¼ó°Ì¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¸ª¤òÍî¤È¤¹¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ä¥Á¥ã¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ø¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½¦¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï5¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÈ´¤«¤ì3°Ì¤Ø¤È¸åÂà¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢PK¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¾ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¸³«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PK¤ò¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤è¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¹¶ËÉÀï¤ÎÃæ¤Ë¤è¤êÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÎý½¬¤·¤ÆÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËºÆ¤ÓÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¡£ºòµ¨²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤Ïº£²ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ëµß¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£