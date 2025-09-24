¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÇÆÀ¤¿²ÁÃÍ¤Ï¡ÈËÜÅö¤Î»ä¡É¡©¹Á¶è½÷»Ò¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿µõ¹½¤ÈÂå½þ¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ë ¹Á¶è½÷»Ò¤ÎÀäË¾¤È¹¬¤»¡Ù¡Ê¤¦¤ß¤Î±¤²Ö/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¹Á¶è½÷»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤À¡£
¡¡ÅÄ¼Ë¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤ÎÈþ½Õ¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÆ´¤ì¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤À¸³è¡£¼þ¤ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤ËÍî¤Á¹þ¤àÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈþ½Õ¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤¦¤Á¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ª¶â¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤ª¶â¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÆü¡¹¤¬¡¢¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ëÈþ½Õ¡£¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¡£¼«Ê¬¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ëÈþ½Õ¤Î»Ñ¤Ï³ê·Î¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸½¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¸«½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ¤¬¾ÞÌ£´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Èþ½Õ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÇËÌÇ¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¾Ê¤ß¤¿¤ê¡¢¸å²ù¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¿¤À¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ½Õ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¥®¥ã¥é°û¤ß¤ò¤¹¤ë¹Á¶è½÷»Ò¤¿¤Á¤Îµ±¤¤È¶ìÇº¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤À¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / Ato Hiromi