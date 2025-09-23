少子高齢化が進むなかで、経済的にも精神的にも親子が依存しながら日常を支える光景は増え続けています。しかしその裏側には、収入が途絶えたときに訪れる生活破綻のリスクや、予測不能な将来への不安が潜んでいます。「親がいるから大丈夫」という安堵は、ある日突然崩れる可能性を秘めているのです。

母の年金は「俺の財布」…事態の深刻さに気づかない母と兄

「母はもう、正常な判断ができないのかもしれません……」

都内の企業で働く田中美咲さん（45歳・仮名）は、先日、久しぶりに北関東にある実家へ帰省した際、信じがたい光景を目の当たりにしたといいます。美咲さんの実家に暮らすのは、年金暮らしの母・和子さん（78歳・仮名）と、無職の兄・一樹さん（52歳・仮名）がの2人。父親は10年前に他界。一樹さんは地元の工場を辞めてから20年近く、定職に就かずに実家で生活を続けているようだといいます。

「兄は定職には就いていないものの、日雇いの仕事をするなどしていると聞いていました。たまに電話で様子を聞いても、母はいつも『こっちは大丈夫よ』としか言わないので。ここまで深刻だとは思ってもいませんでした」と、美咲さんは語ります。

問題が露呈したのは、夕食の食卓でのことでした。和やかな雰囲気のなか、一樹さんが何か思い出したように「そういえばお母さん、今月の……」と言うと、和子さんが「ああ、悪いね」と席を立ち、いそいそと封筒を持ってきて一樹さんに渡しました。美咲さんがその封筒が何なのか尋ねると、一樹さんは悪びれることもなく、「あぁ、今月のお小遣い」と言いました。

その言葉に、美咲さんは耳を疑いました。和子さんの年金は、亡くなった父の遺族年金と合わせて月におよそ15万円。そのなかから、和子さんと一樹さんの2人分の生活費はもちろんのこと、「一樹さんの月7万円の小遣い」までも捻出しているといいます。日雇いながら仕事をしていると思っていましたが、実際はそんなことはなく、一樹さんはほぼ引きこもり状態の生活を送っているといいます。

美咲さんは、このままではいけないと口を開きました。

「お母さん、もうやめなよ。お兄ちゃんはだって50過ぎているんだよ。もしお母さんが病気で倒れたりしたら、あっという間に共倒れだよ」

現実を突きつける言葉に、兄は怒りを露にしたといいます。

「うるさいな！ お前には関係ないだろ！ たまに帰ってきて偉そうなこと言うな！」

テーブルを叩き、声を荒らげる一樹さん。さらに美咲さんを絶望させたのは、母・和子さんの反応でした。

「まあまあ、一樹の言う通りよ。美咲は心配しすぎ。私たちは私たちで、うまくやってるんだから」

そう言って、逆上する兄をかばったというのです。現実から目を背け、互いに依存し合うことでかろうじて成り立っている母と兄の共依存関係。それを目の当たりにした美咲さんは、しばらく言葉が出なかったといいます。

親の死後待つのは「資産」と「負債」

美咲さん一家が直面しているのは、80代の親が50代の子どもの生活を経済的に支える「8050問題」の典型的なケースです。

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』によると、女性が世帯主の高齢者世帯は400.8万世帯。単独世帯、夫婦のみの世帯を引いた「その他の世帯」は15.1万世帯。母と未婚の子という構成は、このなかの多くを占めると考えられます。

また2022年に内閣府が行った調査によると、15〜64歳でいわゆる「ひきこもり」状態にあるとされるのは推計146万人。そのうち、40〜64歳の中高年の割合は約52%と半数を占めます。つまり70万人以上いると考えられています。

どのような状態であれ、問題は子が親の年金に頼りきっているというケースです。総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、高齢女性の単身世帯の消費支出は月15万5,923円。一方、和子さんが受け取る年金は月15万円。遺族年金分は非課税であることを考慮しても、手取りにすると月13万〜14万円ほどになります。さらに和子さんの場合、一樹さん分の生活費と小遣いも負担しているため、恒常的に赤字体質の家計で、貯蓄からの取り崩しが必須であることは、火を見るよりも明らかです。

そして最大の問題は、大黒柱である和子さんが亡くなったあとです。和子さんの死亡とともに、月15万円の年金収入は完全に途絶えます。無職で収入のない一樹さんに残されるのは、実家と、残っていれば預貯金など。仮に美咲さんは相続放棄したとしても、無職というあまりに重い負債が立ちはだかります。

実家を売却して生活資金に充てようと考えても、買い手がすぐに見つかるとは限りません。住み続けるなら、固定資産税や維持管理費だけでも重くのしかかります。仕事をしようにも、社会から長期間孤立してきた人間が、50代を過ぎてから安定した職を見つけるのは極めて困難です。生活が瞬く間に破綻することは確実です。

こうした最悪の事態を避けるためには、親子だけで問題を抱え込まず、早期に第三者に相談することが不可欠です。全国の市町村に設置されている「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」、あるいは「ひきこもり地域支援センター」といった公的機関では、本人だけでなく家族からの相談も受け付けています。

「確かに高齢になる母を兄が面倒をみてくれている。だから私がとやかく言う権利はないかもしれない。しかし、将来、兄だけでなく、私にも問題は降りかかってくる。母が元気なうちに、何とかしないと……見て見ぬふりはできません」

美咲さんは、手遅れになる前に外部の支援を求めることを決意したといいます。

