大人かわいいハロウィンスイーツをたっぷり独り占め新橋のホテルアフタヌーンティーで秋を堪能【3時間紅茶飲み放題】

非日常的な空間で優雅にスイーツを楽しめる"アフタヌーンティー"。新橋駅から徒歩2分の、第一ホテル東京の1階「ロビーラウンジ」では、アフタヌーンティーを3時間という、驚きの滞在時間で楽しめます。

かわいさも美味しさも抜かりない...

2025年9月1日より販売が始まったのは、秋の行事と旬の食材が主役の2つのアフタヌーンティー。いずれも3時間制。1人1台のスタンドが届くので、こだわりのスイーツを、自分のペースで心ゆくまで満喫できますよ。

10月31日までの期間限定メニュー「ハロウィンアフタヌーンティー」は、おばけや魔女、キャンドルなど、ハロウィンのモチーフをシックな色合いで散りばめた、大人カワイイ全12種のラインアップ。鮮やかな色使いでハロウィンのワクワク感、重厚感のあるスタンドや器で大人な雰囲気が漂っています。

価格は6800円。

アンティークな3段スタンドに並んでいるのは、12種ものスイーツ。シュークリーム、スコーン、ムース、ババロアと伝統的なスイーツが、ハロウィン仕様に大変身しています。

茶葉の風味が豊かに香る「アールグレイとホワイトチョコのタルト」は、スポイトに入ったソースを自分の手で押して味変。吸血鬼を思わせるワクワクの仕掛けです。

何とも表情が愛らしい「おばけのマスカルポーネムース」は、土台まで味わうことができ、なめらかなムースとの食感のコントラストも楽しめます。

ダークなカラーとモチーフを取り入れたスイーツは、ハロウィンの夜を彷彿とさせます。細部まで丁寧に作られたこだわりのビジュアルで、一品食べるごとに写真を撮りたくなります。

繊細な口当たり、濃厚な味わい、奥行のある香りと、かわいさとのギャップが何とも魅力的。

ブラックのプレートに乗った全6種のセイボリーは、秋が旬の食材や高級食材を使った大人なラインアップです。

真っ黒のバンズで大きめカットの具材をサンドした「ハロウィンミニバーガーとピクルス」、旨みがどんどん増していく「マリネサーモンのバラ仕立て」、スパイシーなソーセージで目玉をイメージした「メルゲーズのブリオッシュ包み」など......。素材本来の美味しさを活かした"品のある味わい"と、スイーツと相性の良い"絶妙な塩気"がたまりません。

そして、ドリンクメニューは「かぼちゃの紅茶」「くるみチャイ」「ジャックオーランタン」といった珍しいお茶がズラリ。秋を感じるフルーツやスパイスの香りにフワッと包まれ、ほっこりと贅沢な気持ちに。何杯でもおかわり自由なので、全制覇したくなります......！

秋の味覚をとことん満喫♡

そして、もう一つの期間限定メニューは、11月30日まで販売している「モンブランアフタヌーンティー」。

価格は5000円。

下段には栗やかぼちゃを使った本格的な4種のセイボリーが、中段にはまるでお花畑に迷い込んだような6種のスイーツが並びます。秋の味覚を様々な料理で堪能できるとは、なんて贅沢なのでしょう......。

そして、主役は何といっても上段で光り輝く「モンブラン」。まるでお花のようなビジュアルに、トキメキが止まりません。

ねっとり濃密な口当たりと芳醇でコクのある甘み、それでいて不思議と軽やかさも。上品さの中にどこか懐かしさも感じる一皿で、一口食べたらトリコに。ボリューム満点ですが、あっという間に完食です。

そしてこのアフタヌーンティーも、ドリンクメニューはおかわり自由。

「栗の紅茶」「はちみつほうじ茶」「洋梨の香りのスウィートハーブ」など、秋を心ゆくまで堪能できるフレーバーティーはどれも必見です。

また、阪急阪神第一ホテルグループのメンバークラブ（入会金・年会費無料）に入会すると、会員優待でアフタヌーンティーが10％オフに......！ さらにコスパ良く楽しめますよ。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな