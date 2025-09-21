超異例の“タイマンレース”が波紋！　男子リレーでの救済措置に欧州メディアは疑問の声「普通であれば、アメリカは敗退」【東京世界陸上】

ザンビアの妨害を抗議したアメリカ。異例の形で決まった再レースで決勝進出を掴んだ(C)Getty Images

前代未聞の決定によって開催された“レース”が波紋を呼んだ。

9月21日、国立競技場で行われてきた陸上の世界選手権東京大会は最終日を迎え、午前中に男子4×400メートルリレーの予選で妨害を受けたとしてアメリカとケニアによる“超異例”の救済レースが実施された。

まさかの展開だった。20日に行われた同競技の予選1組で、3連覇中だったアメリカは6着、ケニアが4着となって一度は敗退が決定。実力国の予選落ちに衝撃が広まったのだが、事態は急転直下の展開となる。

なんとアメリカとケニアがザンビアから妨害を受けたと猛抗議。これを世界陸連（WA）認定し、2か国に対する救済レースを開催する措置を決定したのだ。

文字通り“タイマン”となる形で行われた救済レースは、生き残りを懸けた壮絶な競り合いとなった。だが、終盤にかけて地力に勝るアメリカが逃げ切り、見事に決勝進出。逆転での4連覇に望みをつないだ。