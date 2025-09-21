80〜90年代の人気番組「あっぱれさんま大先生」で6歳の時から初期レギュラーとして活動した、元子役タレント中武佳奈子さん（43）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。芸能界引退後、ホームレスとなった時期を振り返った。

「あっぱれ〜」で「かなちゃん」の愛称で人気を得た中武さんは、当時「億」を超える収入を得たが、その後は仕事が減り、28歳で芸能界を引退。1億円を超えるギャラは、伯父がガンで亡くなったことをきっかけに、医者を志望したいとこに、中武さんの母が金銭を支援するなどして消滅したという。さらに中武さん本人も結婚し1子をもうけたが、生活苦で関係が悪化し離婚。その後は貧困に苦しみ、一時はホームレス生活となったことも紹介された。アルバイトは介護施設、総菜店、ラブホテルの清掃員、新聞配達、乳酸菌飲料の配達などを経験。現在はシングルマザーで、イベント会場のアルバイト販売員として生計を立てている様子も放送された。

芸能界の仕事がなくなる中、あわやAV出演となった経験も告白。「AVに出させられそうになったんですよ。『かなちゃんが脱ぎました』って言ったらみんな見るじゃないですか」と語ると、「普通の仕事だと思って現場に行ったら、男優さんがいた」と赤裸々に明かした。

中武さんは「脱がないと無理なところまで来た、という、芸能界でこの位置って、あっ、自分終わったわ、という感覚でしかなかったので、次を頑張ろうとも思わなかったし、自分に仕事にないという現実からとにかく逃げたくてしょうがない。で、結婚に逃げました」と、10歳下の一般男性との結婚を機に引退したことを振り返った。

「あっぱれさんま大先生」は88年から96年にかけてフジテレビ系で放送された、明石家さんまが先生役として子役と交流するバラエティー。著名タレントとなった出演者には内山信二、山崎裕太、前田愛らがいる。