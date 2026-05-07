ドルトムントは7日、同クラブの男子トップチームに所属する元ドイツ代表DFニクラス・ズーレが、2025−26シーズンをもって、現役を引退することを発表した。4月18日に行われたブンデスリーガ第30節のホッフェンハイム戦（●1−2）に先発出場したズーレは、同試合の前半終盤の37分、相手のクロアチア代表MFアンドレイ・クラマリッチのシュートをブロックしようとした直前に左足を負傷。プレー続行は不可能となり、アルジェリア代