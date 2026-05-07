LOWRYS FARMが2026夏ビジュアルを公開♡今季もモデル・俳優として注目を集める池端杏慈さんを起用し、ブランドコンセプト「着、努、愛、楽。」をテーマにした爽やかなスタイリングを披露しています。日常の何気ない瞬間をもっと自分らしく楽しめるような、軽やかでトレンド感たっぷりのアイテムがラインナップ。夏のおしゃれ欲を刺激する新ビジュアルに注目です♪ “着、努、愛、楽。”の世界観 LOWRYS FARMの20