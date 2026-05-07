ドル円のピボットは１５６．２９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値156.33高値156.53安値156.02 157.08ハイブレイク 156.80抵抗2 156.57抵抗1 156.29ピボット 156.06支持1 155.78支持2 155.55ローブレイク ユーロ円 現値184.04高値184.16安値183.50 184.96ハイブレイク 184.56抵抗2 184.30抵抗1 183.90ピボット 183.64支持1