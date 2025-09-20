終盤に同点弾！ ２位の長崎は先制許すも…M・ジェズス弾で追いつき、富山と１−１ドロー。12試合無敗継続
Jリーグは９月20日、J２第30節のV・ファーレン長崎対カターレ富山をPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催。１−１でドロー決着となった。
首位の水戸と勝点「54」で並ぶ２位の長崎と、降格圏脱出を目ざす19位の富山の一戦。優勝と残留、目標が異なる両チームの戦いは、富山が先制する。
34分、自陣でボールを奪った布施谷翔が、センターライン手前から思い切りよく右足を振り抜く。このロングシュートがGKの頭上を越えてネットを揺らした。
長崎も再三にわたりチャンスを創出。後半もさらに攻勢を強め、64分には右サイドでのロングスローの流れから、マテウス・ジェズスが２度、立て続けにシュートを放つが、富山守備陣の身体を張ったブロックに阻まれ、好機をものにできない。
それでも終了間際の90＋２分、M・ジェズスがついに同点弾。このまま終了し、痛み分けで終わった。長崎は連勝が５で止まるも、無敗を12試合に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
