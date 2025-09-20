愛媛vs千葉 スタメン発表
[9.20 J2第30節](ニンスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 堀米勇輝
MF 40 杉森考起
FW 32 藤本佳希
控え
GK 1 徳重健太
DF 4 山原康太郎
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 25 吉田温紀
MF 48 行友翔哉
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
