[9.20 J2第30節](ニンスタ)

※19:00開始

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 19 黒石貴哉

DF 29 福島隼斗

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 堀米勇輝

MF 40 杉森考起

FW 32 藤本佳希

控え

GK 1 徳重健太

DF 4 山原康太郎

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 24 甲田英將

MF 25 吉田温紀

MF 48 行友翔哉

FW 17 村上悠緋

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 18 杉山直宏

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 4 田口泰士

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

FW 39 森海渡

監督

小林慶行