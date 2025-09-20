【神アイテム】おむつ専用ペン→試しに使ったら実力がすごい！ママの絶賛レポに5000いいね【ママリ】

【びっくり仰天全然違う！】おむつ専用ペンの実力レポに5千いいね

はなママ｜5y3y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんの投稿です。保育園準備の際、おむつに名前を書くのって、意外と大変なんですよね…。おむつの繊維が毛羽立っているので、油性ペンで名前を書いても、字が思うように書けないことも。





©hanamama_ikuji

©hanamama_ikuji

おむつ専用ペンを買って試してみたらめちゃくちゃ良かった！



「おむつ専用…？いやいやいや🙂‍↔️🙂‍↔️ネームペンで別に困ってないしな…てかそんなに違いないやろ🤷‍♀️」と思ってたけど、びっくり仰天全然違う！！！



繊維に引っかからずにスイスイ書けるし、濃くて見やすい！！こんな感じ！！↓

おむつ専用のペンならおむつにもスイスイ書けるということ。書きにくいイライラともお別れできそうです。スタンプも良いですが、ペン派の方はこのペンの活用も検討してみては？



この投稿に「助かりました」「おむつ専用？すごい！」などのリプライが寄せられました。ちょっと試してみたくなる素敵な育児グッズレポでした。

ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。カメラを意識していない自然な姿の家族写真は、ありそうでなかなかありませんよね。



ゴンゾウR4さんの長男がある光景を見て「家族っていいな」と感じて撮った写真が、Xで注目を集めました。いったいどんな写真なのでしょうか。

©R453374510

小5の長男（11）が

『家族っていいなと思ったから撮った』と

贈られてきた写真をご覧ください

パパとママが末っ子を持ち上げて、その様子を次男が見ている写真。みんなが手をつないでいて、絵に描いたような幸せ家族の写真ですね。後ろ姿だけでも、家族みんなが優しい笑顔になっていることが想像できます。



この投稿には「素敵な写真です」「小田和正さんの曲が流れてきそう」「何か賞が撮れそうな写真」などのリプライが寄せられていました。当たり前の日常こそが幸せだと気づかせてくれる写真だと、感動の声も上がっています。



何よりも長男が「家族っていいな」と思った気持ちが素敵で、胸を打たれますよね。きっとこの写真は、ゴンゾウR4さんご家族にとって宝物の1枚になったことでしょう。写真から家族の温かさが伝わってくる投稿でした。

まるでアート！2歳児の台風つむじに6万いいね

ごまたゃ🐹🚛2y🚜(@chunupon)さんの投稿です。息子さんは赤ちゃんの時から、つむじが「の」の字に巻いていたそう。現在は「の」の字がさらに成長し、まるで台風のように…！



なんとも不思議でかわいらしいつむじの写真に、癒やされてください。

©︎chunupon

赤ちゃんのころから平仮名の「の」のように渦を巻いていたというつむじ。かわいらしい後頭部で、つむじが渦になっているのがわかりますね。



そして、成長して2歳になった息子さんのつむじがこちらです。

©︎chunupon

2歳になった現在、つむじはさらに成長してまるで「台風」のように…！このまま髪が伸びたらつむじがどう成長していくのか、その過程がとても気になるところです。つむじ1つにしても、その子の個性が出ることに驚くとともに、かわいらしい姿に癒やされました。



こちらの投稿には「メルヘンでかわいい」「こんなに立派なつむじ、初めて見ました」というリプライも。息子さんのチャームポイントでもあるつむじ、これからも大切に育っていってほしいなと感じました。



この投稿を見て「わが子のつむじはどうだったっけ？」と思わず考えた方もいるはず。この機会にわが子のチャームポイントを改めて考えてみると、幸せな気持ちになれそうですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）