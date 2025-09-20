本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利した。前日に今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手が先発登板。NHK総合でも生中継された一戦で、度々映り込んでいた日本企業が視聴者の視線を奪っていた。

本拠地ファンの大歓声を浴び、レギュラーシーズンの本拠地最終登板を務めたカーショー。マウンドの後方には背番号「22」があしらわれた。さらにその横にあったのが、日本の100円ショップ大手としてお馴染みのダイソーのロゴだった。

注目されたカーショーの投球時はもちろん、「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手が、5回に逆転の52号3ランを放ったシーンでも際立っていた。

17日（同18日）のフィリーズとの3連戦では無かったロゴ。NHK中継でしっかり映り込み、視線を奪われたファンからはX上で「こんな時にもDAISO入ってくるの？笑」「すごい光景にダイソーｗ」「マウンドにダイソーの広告あるの凄いな」「唯一22に並ぶことを許されたDAISO」との声が漏れていた。



（THE ANSWER編集部）