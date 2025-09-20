FRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¤¬¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ª¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î»þ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤µ¤ÇÌ¥¤»¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤¬ÊÔ½¸À©ºî¡¦È¯¹Ô¤¹¤ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë2025Ç¯11·î¹æ¤òÈ¯Çä¡£Âè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬º£¹æ¤«¤é¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê´Å¤¤°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª
ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÈÆ±»þ¤ËÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÀèÆü¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà½÷¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡ØRay¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
É½»æ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î»þ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê´Å¤¤°áÁõ¤Ç»£±Æ¡£¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¡¢Ý¯°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖRay¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î»¨»ï¡×¡ÖRayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤°ìÈÖ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Î¤ª´é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤°¤Ë¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØRay¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£