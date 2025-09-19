¡ÈÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂ¡É¤ò´µ¤Ã¤¿¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²á¹ó¤Ê¾É¾õ¤ò¹ðÇò
¡¡¸µAKB48±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢½Ð»º¸å¤Ë¡ÈÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÉÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¿É¤¹¤®¤ë¾É¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥¤¥ì¤ÇÁ°¤ò¿¡¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ËÊØ¤¬¡ÄÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿±ºÌî°ìÈþ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#3¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡£
¡¡#3¤Ç¤Ï¡È1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤ò´µ¤Ã¤¿¸µAKB48¡¦±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£
¡¡38ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿±ºÌî¤À¤¬¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤éÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£½Ð»º¤«¤é°ì¤«·î·Ð¤Ä¤âºÂ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ¤â¥·¡¼¥È¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÅÝ¤·¡¢¤ª¤·¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¾è¼Ö¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¿É¤¤¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÊÑ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ç´¤«¤é¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤Æ¡È¥×¥¦¡Á¡É¤È¤¤¤¦²»¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÇº¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é»º¸å1¤«·îÄøÅÙ¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Î°Ïª¤¬3¤«·î¤âÂ³¤¤¤¿¡£±ºÌî¤Ï¡Ö½Ð·ì¼«ÂÎ¡¢¤¿¤Ö¤ó°Ïª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤¿¡×¤È±ºÌî¡£¡ÖÁ°¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÊØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È¡£°ìÈÖ¾×·â¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ç´Æâ¤ËÊØ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿©»ö¤Î¸å¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¿©¤Ù¤Æ¾Ã²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡Êç´¤Ë¡Ë½Ð¤¿»þ¡¢ç´¤ÎÃæ¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤¬¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥¯¥Á¥¯¤Ã¤Æ»É·ã¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÈÂÓÍÑ¤Î¤ª¤·¤êÀö¾ôµ¡¤¬É¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë10Ê¬°Ê¾å¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ºÌî¡£Í§¿Í¤È¤Î³°½Ð¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬½Ð¡¢¡ÖÍ·¤ÖÍ§Ã£¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÈá¤·¤ó¤À¡£