¡¡9·î19ÆüÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î´ª°ã¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÈï³²¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¡Ö¼ê¤ÇÊ§¤¦¡×¡Ö»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤ÎNG¹ÔÆ°¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬¡ÖÀÎ¤ÎÏÃ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¤«¤±¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾¼ÏÂ¤Î¾ï¼±¡É¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËMC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¡¢ËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¡Ö»Å³Ý¤±¤ë¥¤¥³¡¼¥ë¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø²¿¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¥Ï¥Á¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Á¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤«¤±¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤¦¡×¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ËÃ«¸¶¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Ï¥Á¤Ë¤Ï¤ª¤·¤Ã¤³¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»É¤µ¤ì¤¿½ý¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢½ý¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÇßÂô¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÅÙ¶»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¥Ð¥«¼õ¤±¡£¾¾Åè¾°Èþ¤â¡Ö¡Ê¤ª¤·¤Ã¤³¤Ï¡Ë¤½¤ó¤ÊÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¡£
¡¡ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¤¬²á¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡×¤È¡¢Êò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ï¥Á¤Ë¡Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»¨¶Ý¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÈÄûÀµ¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢X¤Ç¤â
¡Ô¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©Ëª¤ËÄ¾ÀÜ¤Ã¤Æ¥¦¥±ÁÀ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Õ
¡Ô¤½¤ó¤ÊÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡Õ
¡¡¤È¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê³°¸«¤«¤é¡Ö¥«¥º¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2007Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2008Ç¯¤Î¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î½÷À¤ò²ñ¼Ò¤Î·ÐÈñ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡Ø¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼ ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤ä¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2010Ç¯Âå¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¾Í»ö¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÉÉôÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡£1976Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î49ºÐ¤Ç¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£