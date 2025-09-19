¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º15¼þÇ¯µÇ°¡ª ¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡KADOKAWA Game Linkage¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ33,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÄ¶¼¡¸µ¥²¥¤¥à ¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ÖÁ®ÍðÇ¦Ç¦Ç¦¼ÔÂçÀï¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì -¾¯½÷Ã£¤Î¶Á±ð-¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.
2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§33,000±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó130mm
¡¡¡Ö¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤Ä¤Ê¤³»á¤Ë¤è¤Ã¤Æebten¤Î¥Õ¥¡¥ßÄÌDX¥Ñ¥Ã¥¯ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ä¤Ê¤³»á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÉ½¾ð¤äÃåÊª¤ÎÊÁ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¶»¸µ¤äµÓÀþÈþ¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ü¥ó¶ÌÍ·¤Ó¤Ë¶½¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.
2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§33,000±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó100mm
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È ÏÂÉþVer.¡×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤Ä¤Ê¤³»á¤Ë¤è¤Ã¤Æebten¤Î¥Õ¥¡¥ßÄÌDX¥Ñ¥Ã¥¯ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»ÑÀª¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢ÂÓ¤äÏÂÉþ¤ÎÊÁ¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ó¤¶¤·¤äÀð¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2021 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT (C)Marvelous Inc. ©ACQUIRE Corp.