¡Ö¤Ï¤ë¤«¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤è¤ê¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¸µµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤¬¥í¥Þ¥óË¤¤Ë¼¨¤·¤¿üþ¸å²ùüþ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÅÄ»á¤Ï¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç55ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤¬9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á°½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖÇú¾Ð¡ª¥È¥ì¡¼¥ÉÊª¸ì¡¡¸åÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ³ÚÅ·¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤·¤¿Å´Ê¿»á¤é¤¬¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢µð¿Í¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢ÊÔÀ®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌò¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿²¬ºê°ê»á¤â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¡»ØÆ³¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¤Ó¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ö¡©ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¿ÀµÜ¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤Ë¤âÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤«¤éµð¿Í¤Ë2008Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡£¾¾°æ½¨´î»á¤¬Ãå¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢ÆþÃÄÅö½é¤«¤é±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºßÀÒ8Ç¯´Ö¤Ç9ËÜÎÝÂÇ¤È¿¤ÓÇº¤ß¡¢2016Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï³°Ìî¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢ºßÀÒ5Ç¯´Ö¤Ç66ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£¡¡
¡¡ÂçÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥É½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¡¢µð¿Í8¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ò¾å²ó¤ë15ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µð¿Í»þÂå¤ÏÆâÌî¼éÈ÷¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËGG¾Þ¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÅÄ»á¤¬ÆþÃÄ»þ¤ËÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²¬ºê»á¤Ï¡Ö¡ÊÂçÅÄ»á¤ò¡Ë¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¡2Ç¯Á°¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¡¤Ï¤ë¤«¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤è¤ê¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤ÏºÍÇ½³«²Ö¤Ë»ê¤é¤º¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÁÇ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²¬ºê»á¤â¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤ò·Àµ¡¤Ë¤¹¤´¤¤²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È³èÌö¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂçÅÄÂÙ¼¨¤Ïµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÅÄ»á¤â¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ»á¤Ïµð¿Í¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¤µ¤é¤Ë21Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤Ë°ÜÀÒ¡£3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡¢16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï