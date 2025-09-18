ビジュ大優勝ーーーーッッ！【シャトレーゼ】食べ逃したくない♡「新作パフェ・ケーキ」

【シャトレーゼ】のシャインマスカットが使われた「新作パフェ・ケーキ」にご注目！ フルーツ感たっぷりのおしゃれなビジュアルで、気分を上げたい時にうってつけ。手土産にもおすすめです。今回はみんなでシェアできるデコレーションケーキ、カップタイプのお手軽パフェといった、新作スイーツをご紹介します。どちらも季節限定だから見逃さないで。

ハーフカットしたシャインマスカットをトッピングしたこちら。透明カップに盛り付けられたおしゃれなパフェが、気分まで上げてくれそうです。@mame48goさんいわく「果汁たっぷり、上品で爽やかな甘さ」のシャインマスカットが味わえるとのことで、食後のデザートにもぴったりかも。

何層にも重なった本格的な仕上がり！

「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」は、断面が映える仕上がり。マスカット風味のナパージュ・ホイップクリーム・シャインマスカットクリーム・レモンピール入りレモンジュレ・アロエベラシロップ漬けを重ねた本格派。食感の変化も楽しめそうです。

みんなでシェアしたい「山梨県産シャインマスカットのショートデコレーション」

シャインマスカットをたっぷりと散りばめたこちら。みんなでシェアするのにぴったりなデコレーションケーキは、グリーンの色味が映えるおしゃれなビジュアルに仕上がっています。@mame48goさんは「12cm」をお買い上げしたようですが、公式サイトによると「17cm」もあるよう。家族で味わうのはもちろん、手土産として持って行っても喜ばれそうです。

ダイス苺を忍ばせたフルーツ感たっぷりな仕上がり！

「山梨県産シャインマスカットのショートデコレーション」の中身についても深掘り！ 生地にはダイス苺とホイップクリームがサンドされています。フルーツ感たっぷりの味わいが楽しめる分、後味も軽やかかも。

