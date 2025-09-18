旅行時に役に立つ「衣類圧縮袋」。100円ショップでも豊富なラインナップが発売されていますが、種類が多いゆえに選ぶときに困ることも。そこで今回はESSEonlineライターがセリアとダイソーの衣類圧縮袋を使い比べ。気になる使い心地を紹介します。

ダイソーとセリアの衣類圧縮袋を使い比べ！

9月23日の秋分の日や、10月13日のスポーツ日の前後に休みを取得して、旅行を検討されている方もいらっしゃるのでは？ 朝晩と日中の気温差がある秋は、念のためを考えて、ついつい持っていく洋服の枚数が増えてしまいがちに…。

そんなときに役立つのが「衣類圧縮袋」です！ 今回は、100円ショップ・Seria（セリア）とダイソーで洋服のかさを減らす衣類圧縮袋（手巻きタイプ）を購入し、使い比べてみました。

見た目のかわいさで選ぶなら、セリア！

まずは、セリアの衣類圧縮袋からご紹介。セリアのトラベル用品コーナーを訪れて感じたのは、衣類圧縮袋の柄やサイズ展開が豊富だということ！

今回Tシャツ用にと選んだMサイズは、地図やコンパスなどが描かれたトラベルモチーフ柄。なんだか旅行気分をより盛り上げてくれそうな気がしますよね。外寸は約40×35cmで、収納目安はTシャツ約2枚です。素材にはポリエチレンとポリアミドが使われていて、パリッとした手触りです。

●Mサイズを圧縮してみると…

では、パッケージ裏面に記載された使用方法を参考に、Tシャツ2枚を入れて空気を抜いていきます。洗濯をして十分に乾燥させたTシャツは、たたんで重ねた状態で袋の奥の方に入れましたが、袋の中には、スペースに余裕がある印象です。

次に、袋を閉じます。密閉性を高めてくれるダブルジッパーは、付属のスライダーを使って簡単に閉じることが可能。指先でスライダーをはさみ、軽く押しつぶすように滑らせたら、一度でしっかり閉じることができました。

あとは、ジップ側から空気を少しずつ押し出すように丸めていくだけ。半分くらいまで丸めたところでプシュッと空気が抜け始め、元のボリュームの1／3くらいまで圧縮できました。ですが、まだ空気が残っている感じがしたので、もう一度クルクル…。

手巻きなので、ある程度空気が残るのは想像の範囲内。空気が抜けすぎると衣類にシワが寄るので、これくらいがちょうどいいかもしれません。

●大き目のLLサイズはスウェット・セーター約2枚が目安

続けて、LLサイズです。外寸は、約60×45cm。レトロチックなかわいいピンクの小花柄がポイント。

さっきのMサイズと比べるとその差は一目瞭然。収納目安はスウェット・セーター約2枚で、ボリュームのあるトップス向けですね。素材もMサイズと同じポリエチレン、ポリアミド製で、ダブルジッパーを閉めるためのスライダー・逆止弁つきです。

今回は、ニットカーディガンとスウェットを圧縮してみます。袋のサイズより洋服を小さくたたんだら、ジッパーを閉めて、ジップ側から丸めて少しずつ空気を抜きます。

先ほどよりもボリュームがある分、手巻きをするのがちょっと大変…。あわただしくパッキングをするときは掃除機を使う手間よりも、この方法のがいいですよね。

LLサイズも、2回ほど巻くといい感じにペタンコ。衣類と衣類のあいだで半分に折りたためば、よりコンパクトに収納できます。

片面が透明なので、なにを入れたのかひと目で中身がわかるところがよし！ 柄デザインは荷物の中からチラッと見えてもかわいいので、持ち物から気分を上げたい人にもいいかもしれませんね。

1回で空気がしっかり抜けるのはダイソー！

つづいて、ダイソーのトラベル用品売り場で見つけたのは、「トラベル用 衣類圧縮袋（4枚セット）」です。セット内容はsmall×2、medium×1、large×1の合計4枚です。220円で4枚ということは、1枚あたり55円でコスパは申し分なし！

カラーはグレージュで、落ち着いた印象。素材には、セリアと同じポリアミドとポリエチレンが使われていて、密閉性の高いダブルジッパーとスライダーつきのところも一緒です。

●キャミソール2枚もしくはソックス4足にぴったりのSサイズ

Sサイズ（28×35cm）には、キャミソール2枚もしくはソックス4足ほど収納可能。たたんで圧縮袋に入れたら、スライダーでジッパーを閉め、ジップ側から下部に向かって丸めていきます。空気がみるみる抜けていき、なんと1回でほぼ真空状態！

もちろん完全な真空にはなりませんが、 空気の抜け方がお見事。こちらも空気が戻りにくい逆止弁が使われているので、薄い状態でキープできます。

●MサイズもLサイズもペッタンコに…！

Mサイズ（35×42cm）には、薄手のTシャツなら4枚も収納できるそう。ここでは2枚圧縮しましたが、なんと厚さ1cmほどまでかさを減らすことに成功！ ちなみにLサイズ（42×50cm）には、スウェットなら2枚まで（衣類の素材やサイズにより、収納できる枚数は異なります）。

セリアの時に苦戦したニットカーディガンとスウェットですが、まるで掃除機を使って空気を抜いたかのようにおもしろいくらいペタンコになりました。ただ、長時間このままにしておくと衣類にシワが寄るので、目的地に到着したら開封してハンガーにかけると安心かもしれません。

片面がグレージュ、もう片面は透明でシンプルなデザイン。手巻きで空気を抜いただけなのに、SMLを重ねてもこの薄さはちょっと感動もの。重ねて入れてもバッグの中にスペースが生まれたので、お土産をもう一品買って帰ることができそうです。

見た目のかわいさはセリア、機能性・コスパの高さはダイソー

あくまで個人的な結論ですが、見た目のかわいさならセリア、機能性・コスパの高さならダイソーがいいと感じました！

じつは、カーディガンのボタンを表面にしたまま圧縮してしまった筆者…。ですが、正しくは、突起物がある場合は破損の原因になる恐れがあるので、内側に折りたたむようにしましょう。今回はたまたま無事でしたが、みなさんも折りたたむ面にはお気をつけください！ これからパッキングをするという方の参考になったらうれしいです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 詳しい使用方法は、パッケージ裏面を参考にしてください