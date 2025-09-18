藤井サチ「めちゃくちゃ良いよね」テレビ出演時にも愛用！紫外線対策＆ハイライトが叶うバームスティック
藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『藤井サチのwhat's in my bag?』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！中には愛用コスメを紹介する場面も。
■UV対策＆ハイライト
動画内に登場したのはこちら！
Her lip to/ミラクルサンバーム 税込3,960円（公式サイトより）
片方が毛穴やシワなどもカバーしてくれるマット系、もう片方はハイライトのようにツヤを与えてくれるバームスティック！
藤井さんはこちらについて「ハイライトがついているんですよね」「テレビに出る時に、こうやってこの辺を」とデコルテあたりにハイライトのスティックを使用していると紹介。
続けて「綺麗に見せてくれます、デコルテとかをね」「ほどよくキラキラさせてくれる」と語りながら、肩口にも塗布！そして「紫外線の予防もしてくれるって、めちゃくちゃ良いよね」と紫外線対策にも使えると語っていました！
■動画もチェック
動画内ではコスメ以外にも、バッグに入った様々な持ち歩きアイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。