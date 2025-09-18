¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ö44ºÐ¡×¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼ã¤¹¤®¤ë¡©¡¡¼Â¤Ï¡Ö½éÂå¡×°ËÆ£ÇîÊ¸¤âÆ±¤¸Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2025Ç¯9·î13Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤¬ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤ËÎ©¸õÊä¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤â¤·¡¢¾®Àô»á¤¬¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤È44ºÐ¡£¤¸¤Ä¤Ï½éÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ê1885Ç¯¡Ë¤Î°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Àô»á¤ÈÆ±¤¸44ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î»þÂå¡¢¾®Àô»á¤Ï¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¼ã¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡©
ÌÀ¼£Ãæ´ü¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï40ÂåÁ°È¾
16Æü¤Ë¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê50¡Ë¤ÈÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤Î°Õ»×¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê64¡Ë¤â½µÆâ¤ËÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ãæ¤Ç¤â¼ã¤¤¾®Àô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢30¡¢40Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¸Í¤ÎËëÈÍÂÎÀ©¤«¤éÌÀ¼£¤Î¶áÂå¹ñ²È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢1885¡ÊÌÀ¼£18¡ËÇ¯¤ËÆâ³ÕÀ©ÅÙ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢½éÂå¤Î¼óÁê¤¬°ËÆ£¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£Ãæ´ü¤ÎÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï40ÂåÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬ÇÜ¶á¤¯¤Ë¿¤Ó¤¿¸½ºß¡¢º£¤Î44ºÐ¤Ï³Î¤«¤Ë¼ã¤¤¡£
Àï¸å¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢52ºÐ¤ÇÂè°ì¼¡À¯¸¢¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¤¬¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É»á¡Ê54¡Ë¤äºÙÀî¸îô¦»á¡Ê55¡Ë¤òÄ·¤ÓÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÇ¤â¼ã¤¤¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¤Ï59ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼óÁê¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº»á¡Ê68¡Ë¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É100Âå¡£¤¿¤À¤·¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë4²ó¤â¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼óÁê¤Ï64¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¼óÁê¤Ï104ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¼óÁê¤Ï34ºÐ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢½÷À¼óÁê¤Ï31ºÐ¤Ç½¢Ç¤
À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î¥¢¥¿¥ë¼óÁê¡Ê34¡Ë¡áÅö»þ¡á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥ë»á¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¼«¿È¡¢17Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î39ºÐ¤ÇÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Æ±¤¸17Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÇ¯¾¯¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿31ºÐ¤Î¥¯¥ë¥Ä¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¡¢19Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç½÷À¤Î¥Þ¥ê¥ó¼óÁê¡Ê34¡Ë¡áÅö»þ¡á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
²¤½£¤Ç¤Ï30Âå¡¢40Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁª¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ®¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¡Ê82¡Ë¤È¤Ï¡ÖÄ¶¹âÎðÂÐ·è¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹ñ²ñ¤Ç¡¢45ºÐ°Ê²¼¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î½ç¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ½ÐÇÏÀâ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×
º£²ó¤Î¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°¾¥Àï¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¾®Àô»á¤Ïº£²ó¡¢½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î²±Â¬¤¬ÅÞÆâ¤ËÎ®¤ì¤¿¡£44ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¤¯¤ë¿äÂ¬¤Ç¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¼ÂÌ³²È¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÌò¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¾®Àô»á¤Ï´´»öÄ¹¤ä´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ÌîÅÞ¤¬Ê¬»¶¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÖÊÝ¼é¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Îö¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë½ÐÇÏ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ»á¡Ê50¡Ë¤Ê¤É¼ã¼ê¸õÊä¤â¤¤¤ë¤·¡¢Ï¢Î©¤òÃµ¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ëÌîÅÞÅÞ¼ó¤Ë¤â¼ã¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢À¯¼£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇ¯Îð¤âÀ¯¶É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¿û¾Â±É°ìÏº¡Ë